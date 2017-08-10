1. Lig ilk hafta hakemleri açıklandı
﻿
Site İçi Arama
﻿

1. LİG İLK HAFTA HAKEMLERİ AÇIKLANDI

1. Lig ilk hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

788 Okunma

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de ilk hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

11 Ağustos Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Süleyman Abay

12 Ağustos Cumartesi:

19.00 Çaykur Rizespor-Manisaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

21.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

21.45 Adanaspor-Denizlispor: Onur Karabaş

13 Ağustos Pazar:

20.00 Samsunspor-Gazişehir Gaziantep: Özgüç Türkalp

20.00 Boluspor-Giresunspor: Kutluhan Bilgiç

21.45 Gaziantepspor-Ümraniyespor: Burak Şeker

21.45 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Ağustos Pazartesi:

20.00 Elazığspor-Altınordu: Abdullah Yılmaz 
Ankaragücü'nde yasak kalktı, lisanslar çıktı
1
Cenk Kaplan hangi kulübe gitti?
3
Cavcav: "En azından Ocak ayına kadar stat olayını çözdük"
İlhan Cavcav'ın adı sokağa veriliyor!
6
Kritik toplantı yapıldı, transfer yasağı gün içinde kalkıyor
Gençlerbirliği, U21 takımını farklı yendi
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿