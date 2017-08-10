GÖZTEPE İLK HAFTA EVİNDE KAYBETMİYOR

Süper Lig'de 14 sene sonra mücadele etmeye hazırlanan Göztepe, daha önce 25 sezonda çıktığı ilk hafta maçlarının 20'sinde mağlup olmadı.

2002-2003 sezonunda Süper Lig'e veda ettikten sonra tekrar mücadele etmeye hak kazandığı ligde ilk hafta maçında 12 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Göztepe, daha önceki 25 sezonda ilk hafta maçlarında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Bu sezona kadar sezon açılış maçlarının 20'sinde en az 1 puan alan İzmir temsilcisi, Süper Lig'deki son 6 sezonunda ilk müsabakalarında 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

İç sahada mağlubiyet yok

Süper Lig'de üst üste 6. kez ilk maçında ev sahibi konumunda olacak Göztepe, iç sahada oynadığı 15 ilk hafta müsabakasında mağlup olmadı.

Bu müsabakalarda 10 galibiyet alan İzmir temsilcisi, 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rakipler

Fenerbahçe ile ilk kez birinci haftada karşılaşacak Göztepe, daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele etti.

İzmir temsilcisi diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, MKE Ankaragücü, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, Samsunspor ve Trabzonspor'la puan mücadelesi verdi.

Sezon açılış maçları

Göztepe'nin Süper Lig'deki 25 sezonda 1. hafta müsabakalarında aldığı sonuçlar şöyle: