Cenk Kaplan hangi kulübe gitti?
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CENK KAPLAN HANGİ KULÜBE GİTTİ?

Cenk Kaplan hangi kulübe gitti?

Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grupta şampiyonluk sevinci yaşayıp, TFF 1'inci Lig'e yükselen Ankaragücü'nün stoperlerinden Cenk Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu.

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Osmanlıspor, geçtiğimiz sezon 2. Lig beyaz grupta şampiyonluk sevinci yaşayıp, TFF 1'inci Lig'e yükselen Ankaragücü'nün stoperlerinden Cenk Kaplan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kadrosuna kattığı yabancı futbolcuların yanında Türkiye'deki alt liglerin dikkat çeken oyuncularını da yakın markaja alan eflatun-beyazlılar, son olarak 26 yaşındaki futbolcuyu transfer etti.

Ankaragücü ile kısa bir zaman önce 2 yıllık sözleşmeye imza atmasına rağmen Osmanlıspor'un ısrarla kadrosuna katmak istediği başarılı stoperin bonservis ücreti konusunda herhangi bir açıklamaya yer verilmedi.

Cenk Kaplan'ın sezon sonuna kadar 2. Lig ekibi Kahraman Kazan'a kiralandığı bilgisine de yer verildi.
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1
mali
10 Ağustos 201714:38
yahu niye Kazan'a kiralıyorsunuz ? Gençlerbirliği'ne verin,devre arasında cebine 5 yıllık alacagını koyar göndeririz. acilen gönderin,stoper ihtiyacı var. Ümit Özatın son 1 dakika 12 saniye de oyuna alabileceği harika bir oyuncu olabilir.
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