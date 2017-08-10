CAVCAV: "EN AZINDAN OCAK AYINA KADAR STAT OLAYINI ÇÖZDÜK"

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, başkente yeni stat yapılana kadar kırmızı-siyahlı takımın maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda, burası yıkıldıktan sonra ise Osmanlı Stadı'nda oynayacağını düşündüğünü söyledi.

Kırmızı-siyahlı kulübün 38 yıllık duayen başkanı İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinden kısa süre sonra yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Murat Cavcav, babası, başkent ekibinin maçlarını oynayacağı stat, sezon öncesi hazırlıklar ve transfer çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği'nin sezonun ilk yarısında Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynamaya devam etmesi kararının yakın zamanda verildiğine dikkati çeken Cavcav, "Görüşmelerimiz sonucunda ocak ayına kadar stadımızda oynamamıza karar verildi. Bu bizim için iyi oldu. 19 Mayıs Stadı çok eski, tarihi. Türk sporunun, Gençlerbirliği'nin birçok anılarının olduğu bir stat. Yıkılması bu yönden üzücü ama yeni bir stat yapılması da Ankaralıları sevindirecek çünkü başkentin buna ihtiyacı var." diye konuştu.

Süper Lig takımının maçlarını her hafta deplasmanda oynamasının her açıdan zor durum oluşturacağını belirten Cavcav, şunları söyledi:

"Hiç olmazsa ocak ayına kadar bu olayı çözdük. Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in Eryaman'da yapmakta olduğu stadın sezon sonunda biteceği duyumunu aldık. Eryaman'daki bitene kadar 19 Mayıs Stadı'nda, yeni stat bitene kadar da Osmanlı Stadı'nda oynayacağımızı düşünüyorum. Durumlar yarın ne gösterir tabii onu bilemiyoruz."

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"Yetiştir, pişir, oynat ve sat"

Gençlerbirliği'nin altyapıya önem veren bir kulüp olduğunu vurgulayan Murat Cavcav, "Yetiştirip, pişirip, oynatıp satacağız. Gençlerbirliği'nin başka türlü ayakta durması mümkün değil." dedi.

Başkent ekibinin yıllardır oyuncu yetiştirdiğini ve önemli isimleri Türk futboluna kattığını ifade eden Cavcav, şöyle devam etti:

"Altyapımız olmazsa çok zor. Futbolcu fiyatlarını herkes biliyor. Amacımız altyapıdan oyuncuyu yetiştirip, pişirip, oynatıp satmak, yoksa ayakta kalamayız. İlhan Cavcav'ın kurduğu bir sistem var ve bunu bozmak mümkün değil. Biz de bu sistemdeki yolu izleyeceğiz, doğrusunu o yapmıştır, biz de aynı doğrultuda devam edeceğiz. Genç oyuncuları keşfedeceğiz, uygun fiyat verdiklerinde de satacağız. Başka türlü Gençlerbirliği'nin ayakta durması mümkün değil."

Sezon öncesi altyapıdan Yıldırım Mert Çetin ve Berat Ayberk Özdemir'in A takıma alındığını, Adanaspor'da kiralık forma giyen Halil İbrahim Pehlivan'ın da takıma döndüğünü dile getiren Cavcav, şöyle konuştu:

"Bu çocuklar genç, yetenekli arkadaşlarımız. Kadroda yer bulacaklarını ümit ediyorum. Hocamız da genç yeteneklere önem veriyor. Takımdan gönderdiklerimiz oldu. 10 kadar yabancı transferi yaptık. Sözleşmesi devam eden oyuncularımız var. İlhan Cavcav Sezonu'nda ismine yakışır bir Gençlerbirliği izletmek için başkan olarak elimden geleni yaptım. Transfer şu anda bitmiş gibi görünüyor. Sezon öncesi hazırlıklarımızı yaptık, alınacaklar alındı, gidenler gitti. Gidecekler de var. Bady gidecek, Velikonja gidecek, bir oyuncu daha göndermemiz gerekecek. Teknik ekibin raporuna göre karar alıp bir yabancı daha yollamalıyız çünkü 14 yabancı olmalı, bir fazlamız var."

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"İlhan Cavcav'ın talebeleriyiz"

Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ı bu yılın başında kaybettiklerini hatırlatarak, "Acımız büyük, dinmesi de mümkün değil, nur içinde yatsın. Türk sporuna, Gençlerbirliği'ne büyük katkıları oldu." dedi.

İlhan Cavcav'ın 38 yıl başkanlık yaptığını, bunun ancak sevgiyle açıklanabileceğini ifade eden Cavcav, "Spor aşkı rahmetli babamda her zaman vardı. İnşallah ona yakışır bir şekilde, adı verilen sezonda çok daha iyi bir Gençlerbirliği göreceklerini tüm taraftarların ve camianın bilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.

Babasının 7 yaşında çalışmaya başladığını ve çalışmayı seven bir insan olduğunu dile getiren Cavcav, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de onun evladı olarak, talebeleriyiz. Hem kulübümüzü hem bize bırakmış olduğu bu güzel mirası iki kardeş olarak en iyi şekilde götürmek için elimizden geleni yapacağız. Oğlum Mert'i kampa götürdük futbolcularla sahaya çıktı, koştu. Çocuk işte, futbola meraklı. Ben de küçükken severdim. Babam 38 yıl kulüp başkanlığı yaptı, ben 53 yaşındayım. Düşünün, kulüp babamın bütün zamanını alıyordu. Bizlerle çok fazla ilgilenemiyordu. O zamanlar babama 'yani yeter artık ama' derdim. Kendisiyle bir hafta seyahate gittiğimi hatırlamam. Her şeyden önce kulübü geliyordu. Bu işin ne kadar zevkli, heyecanlı olduğunu anladığım için babama şimdi hak veriyorum."

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Uğur ve Ahmet Oğuz'a teklif yok

Murat Cavcav, başkent ekibinin altyapısında yetişen ve kaptanlığa yükselen Uğur Çiftçi ile Ahmet Oğuz için teklif almadıklarını söyledi.

Uğur'un bir, Ahmet'in ise 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlatan Cavcav, teklif gelmesi durumunda Gençlerbirliği'nin menfaatleri doğrultusunda gerekeni yapacağını, iki futbolcuyu da satmayı düşünebileceklerini sözlerine ekledi.