İlhan Cavcav'ın adı sokağa veriliyor!
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İLHAN CAVCAV'IN ADI SOKAĞA VERİLİYOR!

İlhan Cavcav'ın adı sokağa veriliyor!

Uzun yıllar Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı yapan ve geçen yıl vefat eden efsane başkan İlhan Cavcav’ın adı bir sokağa verilecek.

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Uzun yıllar Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı yapan ve geçen yıl vefat eden efsane başkan İlhan Cavcav’ın adı bir sokağa verilecek.

Başkent ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

“Altındağ ilçesine bağlı olan Hacettepe Mahallesi’nde bulunan Dutlu Sokak’ın adı değiştirilerek Onursal Başkanımız İlhan Cavcav’ın adı verilecek. Cumartesi günü 17.00’de Başkanımız Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra, Altındağ Belediye Başkanı Sayın Veysel Tiryaki ile Altındağ Belediyesi yetkilileri törende hazır bulunacak. Törene tüm basın mensuplarını ve Ankaralıları bekliyoruz.”
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