KRİTİK TOPLANTI YAPILDI, TRANSFER YASAĞI GÜN İÇİNDE KALKIYOR

Yeni sezonun başlamasına sayılı saatler kalmasına rağmen transfer yasağını bir türlü kaldıramayan Ankaragücü’ne yardım eli geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in önderliğinde bir araya gelen Ankara’nın önde gelen iş adamları, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu toplantıda, sarı-lacivertli kulübe maddi yardımda bulunacaklarının sözünü verdi.

İş adamlarından 4 milyon TL’lik destek

Bu kritik zirvede, Ankaralı iş adamlarının toplamda 4 milyon TL’lik geliri Ankaragücü’ne bağışlayacağı açıklandı. Transfer yasağının kalkması için acilen gerekli olan bu paranın, gün içinde başkent ekibine ulaştırılacağı ve bu sayede ön sözleşme yapılan isimlerin lisanslarının çıkarılacağı bildirildi.

Spor Toto geliri üzerindeki haciz kalktı

Başkan Gökçek’in bu maddi desteğin sağlanması için aracı olmasının yanı sıra Ankaragücü’nün önemli gelir kalemlerinden olan Spor Toto’dan gelen desteğin üzerindeki 3 milyon TL’lik haczin de kaldırıldığını açıkladığı öğrenildi.

Gökçek: “Toplamda 9 milyon TL destekte bulunduk”

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü için oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bu toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Gökçek, “Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Ankara’nın değerli iş adamları ile bir araya geldik. Ankaragücü’nün maddi sıkıntıları var, yeni transferlere lisans çıkarması için para gerekiyordu. Bu para bulunmasaydı tabir-i caizse amatör bir takımla ligde oynamak zorunda kalacaklardı. Ankaragücü’müzü bu sıkıntılı durumdan kurtarmak için seferber olduk. İş adamlarımız değişik fedakarlıkta bulunarak 4 milyon TL’yi bugün itibariyle Ankaragücü’ne teslim edecek şekilde organize etti. Bu sayede Ankaragücü’nün transfer yasağı sorunu kökünden kalkmış olacak. Daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirketlerden 5 Milyon TL’lik sponsorluk desteği sağlamıştık. Bu iki yardımı toplayınca yaklaşık olarak 9 milyon TL destekte bulunmuş olduk. Yeni transferlerin lisansı çıkarıldıktan sonra Spor Toto’dan gelecek paraların üzerinde 3 milyon TL’lik bir haciz vardı, onu da kaldırdık. Bu yardım sayesinde Ankaragücü, düze çıktı. Ankaragücü’ne yardımcı olan iş adamlarına teşekkür ediyorum. Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kuruluna, sahada mücadele verecek olan futbolculara da başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Gökçek, CHP ve diğer siyasi parti yetkililerine de seslenerek, “Sıra artık onlarda. Arkadaşlarını toplayıp Ankaragücü’ne yardım etmelerini bekliyoruz. Belki bizim kadar para toplayamazlar ama belli ölçüde destek vermeleri lazım. Bu çağrımdan sonra, yaptıkları bu işlerin istismar mı yoksa samimiyet mi olduğu meydana çıkacaktır” dedi.

Yiğiner: “Başkan Gökçek, üzerimizdeki büyük yükü kaldırdı”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, “Ankaragücü’müzü 1910 yılında kurulmuş köklü bir kulüptür. Ankara’mıza hem sosyal hem de ekonomik yönden katkıda bulunan bir takımdır. Son dönemde ekonomik anlamda problemler yaşadık. Geçmiş dönem borçlardan dolayı transfer yasağını kaldıramadık. Bu sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek Bey ile paylaştık, kendisi de Ankaralı iş adamlarını toplayarak acil bir eylem planı hazırladı. Ben özellikle Melih Gökçek Bey’e ve bizleri destekleyen iş adamlarımıza, hem Ankaragücü camiası hem de Ankaragücü yönetimi olarak çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız, üzerimizdeki büyük yükü kaldırdı. Allah razı olsun. Bu desteklerinin de artarak devam etmesini bekliyorum. İnşallah bu sene başarılı olup Ankaragücü’nü Süper Lig’e çıkarırız” ifadelerini kullandı.

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