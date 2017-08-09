AHMET İLHAN ÖZEK: "GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GÜZEL BİR SAYFA AÇTIM"

Gençlerbirliği’nin yeni transferlerinden Ahmet İlhan Özek, Lig Radyo’da Ömer Necati Albayrak’ın sorularını yanıtladı. Gençlerbirliği’ne geliş sürecini anlatan Ahmet İlhan, Hollanda kampını da değerlendirdi:

“Ç. Rizespor’dan ayrıldıktan sonra birkaç takımla görüştüm. İçlerinde Gençlerbirliği de vardı. Kulüp Başkanımız Murat Cavcav ve Ümit Hoca benle görüşünce çok düşünmeden, Gençlerbirliği gibi asırlık çınara geldim. İyi ki gelmişim diyorum. Şu an her şey çok iyi gidiyor.

Ankara’daki kamp dönemi kondisyon ağırlıklıydı. 16 gün Hollanda da kaldık. Hazırlık maçlarıyla geçti kampımız. Ne kadar çok maç yaparsan o kadar iyi hazırlanıyorsun. Eksiklerini görüyorsun. Güçlü rakiplerle oynadık. Bu maçlardaki gaye galibiyet değil, takım oyununu ilerletmek. TSYD Kupası’yla da son hazırlıklarımızı yaptık. Ligi bekliyoruz artık, ligi özledik.”

Daha önce Kardemir Karabükspor ve Çaykur Rizespor formaları giyen Ahmet İlhan, Gençlerbirliği’ne gelerek “güzel bir sayfa” açtığını dile getirdi:

Karabük’ten sonra Rizespor benim için kötü bir deneyim oldu. Karabükspor’da milli takıma kadar çıkmıştım. Milli maç dönüşü Trabzonspor maçında talihsiz bir sakatlık geçirdim ve 4-5 ay sahalardan uzak kaldım. Ardından Hikmet Hoca’ya verdiğim söz doğrultusunda Ç. Rizespor’a gittim. Söz verdiğim için gittim ama istediğim gibi olmadı. Şimdi güzel bir sayfa açtım. Yeniden yükselişe geçip , milli takıma yeniden yükselmek istiyorum. İyi çalışıyoruz, ekstra çalışmalar yapıyorum. İnşallah hep birlikte daha iyi olacağız.

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Ümit Özat’ın taktik yönünden, diğer hocalardan farklı olduğunu söyleyen Özek , ilk başta zorlandığını ancak kamp döneminde bu taktik sistemine ayak uydurmaya başladığını söylüyor:

“İlk başta biraz zorlandım. 5’liye 4’lüye döndüğümüzde , çift forvete geçtiğimizde neler yapabileceğimizi hazırlık kampında çok çalıştık. TSYD Kupası’nda da yaptık bunları. Maç içinde bir anda geçiş yapabiliyoruz. Taktik konuda hocamızın eline kimse su dökemez. Bu taktiklerle bu sezon rakibe karşı çok iyi hamlelerimiz olacak.”

Sezona İlhan Cavcav’ın adının verilmesini de değerlendiren Ahmet İlhan sözlerini şu şekilde noktaladı:

“Bu sezon rahmetli başkanımızın adı verildi lige. İnşallah onun ismine yakışır bir oyunla, onun bıraktığı mirası en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu sezon bizim için çok önemli.”