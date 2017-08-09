Ziraat Bankası, yeni sezona "Merhaba" dedi
﻿
Site İçi Arama
﻿

ZİRAAT BANKASI, YENİ SEZONA "MERHABA" DEDİ

Ziraat Bankası, yeni sezona "Merhaba" dedi

Ziraat Bankası yeni sezon hazırlıklarına başladı

355 Okunma

Ziraat Bankası yeni sezon hazırlıklarına başladı

Ligin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına Ziraat Bankası Spor Kulübü Tesislerinde start verdi. Başkent temsilcisi takıma yapılan yeni takviyelerle yeni sezon için kadrosunu güçlendirdi.

Milli takımlarda bulunan oyuncuların haricinde 8 oyuncu ile sezonu açan Ziraat Bankası bugün sabah gerçekleşen antrenman ile sezonu açtı.

Antrenman öncesi Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal, İkinci Başkan Atakan Mermer ve diğer yönetim kurulu üyeleri sezonun ilk antrenmanında takımı yalnız bırakmayarak başarı temennilerinde bulundular.

 

ETİKETLER
2
Ankaragücü, Süper Lig'deki farkını konuşturdu!
3
Özat'tan "Türkiye'ye getiremezdik!" itirafı
2
Ahmet İlhan Özek: "Gençlerbirliği'nde güzel bir sayfa açtım"
9
Çin 2. liginde 9 maç forma giydi, Gençlerbirliği'ne geldi...
2
Osmanlıspor'un gerçek başkanı Kulüpler Birliği'ne aday...
6
Mehmet Yiğiner ve Aydın Toscalı arasında "Faiz" tartışması!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿