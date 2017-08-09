ZİRAAT BANKASI, YENİ SEZONA "MERHABA" DEDİ

Ziraat Bankası yeni sezon hazırlıklarına başladı
Ligin güçlü ekiplerinden Ziraat Bankası, yeni sezon hazırlıklarına Ziraat Bankası Spor Kulübü Tesislerinde start verdi. Başkent temsilcisi takıma yapılan yeni takviyelerle yeni sezon için kadrosunu güçlendirdi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların haricinde 8 oyuncu ile sezonu açan Ziraat Bankası bugün sabah gerçekleşen antrenman ile sezonu açtı.
Antrenman öncesi Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal, İkinci Başkan Atakan Mermer ve diğer yönetim kurulu üyeleri sezonun ilk antrenmanında takımı yalnız bırakmayarak başarı temennilerinde bulundular.