"4'Ü ALINACAK ŞEKİLDE ÇALIŞILIYOR"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu NTVSPOR'da yayınlanan ''%100 Futbol'' programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu Finansal Fair Play ile ilgili ''Bu sezon maksimum 10 milyon zarar etmeliyiz, bir sonraki sezonda ise bu sıfırlanmalı. Futbolcu satmadan alamamak, aslında bu zararla ilgili. Asıl hedef zarar etmemek, sıfırlamak. Bizim başlangıcımız 3 Temmuz. 3 Temmuz sonrası büyük ekonomik sıkıntı yaşadık. Bu zarar çok açık. Kur farkı zararı, bizim elimizde olmayan bir şey. Bizim UEFA ile anlaşmamız 4 yıllık. Beşiktaş'ın 3 yıllık. Onların da devam ediyor. Galatasaray'ın ise 2 yıllık'' ifadelerini kullandı.

''Bunun FFP ile ne alakası var?''

''UEFA kriterlerinde sıkıntı var. Fransa'da 222 milyon euro bir oyuncu için bonservis ödendi. Bunun FFP ile ne alakası var? Ben gidip 500 milyonluk forma reklamı alırsam, bu tartışma yaratabilir. UEFA kriterlerine uymak kolay iş. Biz kulübü borç batağına götürmeyelim diye bunu yaptık. Biz 2 sene önce çok oyuncu aldık diye bu olmadı. Biz o oyuncuları almasaydık da UEFA ile bu anlaşma yapılacaktı''

''Aykut Hoca artık daha geniş bakıyor''

''Değişmeyen tek şey, değişimdir. Değişeceksiniz. Ben Aykut'un o dönem niye gittiğini de bilmiyorum. 3 Temmuz bize çok zarar verdi. Hepimiz şikeden suçlandık. İçerideydik. O dönemde Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve bazı oyuncular çok önemli işler yaptılar. 50 bin kadının maça gelmesi çok önemlidir. Aykut buranın çocuğudur. Daha önce de ayrılmıştır, gelmiştir. Daha önce almaması gereken sorumluluklar aldı 3 Temmuz'da. Aykut Hoca 2011'deki gibi değil. Kendini çok geliştirmiş. Her anlamda. Rıdvan da biliyordur, konuşuyorlardır. Aykut Hoca eskiden her şeye daha düz bakıyordu. Artık daha geniş bakıyor. Advocaat oyunculara güvenmiyordu evet. Ama oyuncular da çıkıp hocaya reaksiyon vereceklerdi. Vermediler''

Lucas Lima ve Ben Arfa açıklaması

''4 tane transfer yapacağız dedim.Bunları kafamdan atıp söylemedim. Daha fazla oyuncu var ama, 4'ü alınacak şekilde çalışılıyor. Parasal herhangi bir sıkıntımız yok. Hakikaten yok yani. Forma anlaşması da yapılıyor. Santrfor alacağız. Ofansif, hücuma yönelik orta saha alacağız. ol bek için şu an önümüzde bir tablo yok ama olabilir. 2 transferimiz bu hafta gelir. İkisi de önümüzdeki hafta gelir. Lucas Lima'yı Santos Kulübü satmak istemiyor. Ben Arfa'nın 1 yıllık sözleşmesi var, kulübünden toplam 13 milyon avro alacağı olduğunu söylüyor bunu aldıktan sonra oturup konuşuruz diyor. Neymar'ın babası Lucas Lima'yı PSG'ye götürecekti, olmadı. Santos şu anda satmıyor, önümüzdeki günlerde ne olur, bilmiyorum''

Başkan Yıldırım, Van Persie ile ilgili hayal kırıklığımız yok. Kalitesi tartışılmaz ama sakatlığından dolayı oynayamadı. Van Persie gelmeden önce sakatmış. Terraneo bizden saklamış raporları. Sonradan öğrendik'' dedi

''Gerekirse 1 değil, 2 santrfor alacağız! Biz gerekirse oyuncuları UEFA'da oynatmayalım, istediğimiz kadar oyuncu alalım dedik. Ozan Tufan'a bir teklif gelmedi. Menajerleri '10 milyon Euro getireceğiz' dediler, gelmedi. Bu hafta 1 santrfor kesin gelecek.

Asbaşkan Şekip Mosturoğlu, ''Van der Wiel'in gitme isteği var. Beklenen şartları sağlarsa, gidebilir. Kararı Aykut Hoca verecek" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, Beşiktaş'a transfer olan Lens için ise Advocaat gitmeden önce verdiği raporda Lens'i alın ama uzun süreli almayın diye belirtmiş. Çok isteseydik Lens'i alırdık'' dedi. Yıldırım kombine satışları ile ilgili ''Kombine satışlarının 25 bini bulmasını bekliyoruz. Ortalama 30 bin taraftarı bulmayı hedefliyoruz. Türkiye'de spor kültürü yok. Avrupa'da takımlar orta sırada, küme düşüyor. Tribünler full çekiyor.Bizde 500-1000 kişi gidiyor'' ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu, Obradovic, Wanamaker'ın alternatif olduğunu söyledi. "Çilek" diyebiliriz. Olmazsa olmaz değil yani. Obradovic, basketbolda kurulan takımdan memnun'' dedi.

''Emre Mor'a baskı yapıyorlar''

''Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile.. Daha geri dönüş yapmadılar. Emre Mor'a baskı yapıyorlar İnter'e gitmesi için. İnter'den oyuncu istiyorlarmış, bu nedenle. Altyapıdan çıkan oyuncumuz Oğuz Kaan Güçtekin için Manchester City, 5 milyon euro teklif etti. Satmadık. Elif Elmas'ın çok önemli bir oyuncu olacağını söylüyorlar. Önümüzdeki 2 yıldan sonra çok büyük bedellerle transfer olabilir. Elif Elmas'ı 22 ya da 26 kulüp istiyordu. Ajax, Manchester ve Türkiye'den bazı kulüpler onu istiyordu''

Aziz Yıldırım, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in sorduğu ''Ali Koç aday oldu. Siz de olacak mısınız?'' sorusuna ''zamanı gelince konuşuruz'' cevabını verdi.

''TFF Samsun'daki görüntüden sonra istifa etmeli''

"Basına açıklama yapıyorum, ceza veriyorlar. Aralık ayının sonuna kadar cezalıyım. Bugün bu TFF Samsun'daki görüntüsünden sonra istifa etmeli. Beceriksizler çünkü. Yine ceza verecekler bana ama önemli değil. Fatih Terim olayında Şekip Bey dedi ki, "Tazminat ödenirse olayın takipçisi olacağız."! Fatih Terim'i sokağa atıyorsunuz, sonra parayı ödemeyeceğim. Çocuk oyuncağı değil bu. Ödemeyeceğim, konuşacağım falan yok. Türkiye'de hiç antrenör yok mu? 4 maç ne demek? Getirdiğin adamı 4 maç için mi getirdin? Getirdiysen o da yanlış. Bu senenin ismi Lefter olsun dedik, yazı gönderdik. Yapın Lefter'i, seneye de İlhan beyi yapın. Neden yapmıyorsunuz? Bundan sonra ben ceza almam haberiniz olsun. Ben 19 senedir başkanlık yaptım, kimlerle başkanlık yaptım geldim gittim''