İşte Karabükspor'un yeni sezon formaları
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İŞTE KARABÜKSPOR'UN YENİ SEZON FORMALARI

İşte Karabükspor'un yeni sezon formaları

Kardemir Karabükspor'un Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda giyeceği maç formaları belli oldu.

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Kardemir Karabükspor'un Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunda giyeceği maç formaları belli oldu.

Karabükspor,  yeni sezonda çubuklu, beyaz ve mavi olmak üzere üç farklı forma tasarımı ile karşılaşmalarda mücadele verecek.

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