ESKİŞEHİRSPOR'DAN DESTEK ÇAĞRISI

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Sinan Özeçoğlu, kulüp olarak zor günlerden geçtiklerini belirterek, siyah-kırmızılı camiadan destek istedi.

Özeçoğlu, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu olarak kulübün 13 Temmuz'da yapılan genel kurulunda kendilerine verilen görevin ardından zaman geçirmeksizin kolları sıvadıklarını belirtti.

Kulübün o günlerde kayyuma devredilmesi ve kapanmasının söz konusu olduğunu ve gerçekten çok zor durumda bulunduğunu vurgulayan Özeçoğlu, gerek yurt içi gerekse yurt dışı transferler için hemen düğmeye bastıklarını aktardı.

Sinan Özeçoğlu, görevi alır almaz hızlı şekilde yeni sezon için takımı tekrar oluşturabilmek amacıyla ellerini taşın altına soktuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimizde mevcut olan transfer yasağını kaldırmak yolunda gerekli finansal kaynakları sağlayarak, avukatlarımız aracılığı ile harekete geçtik. Fakat temaslar sonucunda, bize kongre öncesi hiçbir şekilde bilgisi verilmemiş olan iki dönem transfer yapamama cezası ile karşı karşıya kalmış olduğumuzu öğrendik. Hepimizin de bildiği üzere bugün gelinen noktada transfer yasağı, transfer cezasına dönüşmüştür. İşin özü, ilk seçildiğimiz andan itibaren mali yükümlülükler yerine getirilse dahi bu cezanın kaldırılması mümkün değildir. Cezanın gerekliliklerini mutlaka uygulamak zorundayız."

- "Herkesten verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklemekteyiz"

Özeçoğlu, gelinen noktada, yönetim kurulunun puan silme cezasına karşılık tek başına başarabileceklerinin sınırlı olduğuna dikkati çekerek, "Bu yükün altından kalkabilmemiz için, seçilmişlerin, yerel yönetim yetkililerinin, ticaret odamızın, sanayi odamızın, ticaret borsamızın, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarının taşın altına ellerini koyarak, bu sorunun çözümüne katkıda bulunmaları gerekmektedir. Ayrıca, kongreler sürecinde söz hakkı alarak Eskişehirsporumuza destek vereceklerine ilişkin açıklamalarda bulunan eski kulüp başkanlarımız da dahil olmak herkesten verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Sinan Özeçoğlu, açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Bütün bunların yanı sıra yaptığımız açıklamalara benzer bir şekilde 31 Mart 2017 öncesi dayanışma katkı fonuna kulüp eski yönetimimiz tarafından yapılmayan ödemeler, daha önceden kendileri tarafından yapılandırılmasına rağmen ve buna karşılık ödenmeyen oyuncu borçları sebebiyle eksi 15 ile eksi 30 puan arası değişen puan silme cezaları ile karşı karşıya bulunmaktayız. UEFA kuralları gereği, böyle durumlarda paraları ödeseniz dahi tek tek tüm bu oyunculardan mutabakat almak gibi bir zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu cezaları kaldırmak için kongre öncesi ilan edilen rakamların çok çok üzerinde olan miktarın ödenmesi bile tek başına yeterli olamamaktadır."

Kendilerine ve kamuoyuna ifade edilen rakamların çok üzerinde bir borç ile karşı karşıya bulunduklarını vurgulayan Özeçoğlu, yönetim kurulu olarak ellerinden geldiğince ilk günden itibaren kendi ürettikleri kaynaklarla, mevcut oyuncularla ve yeni teknik ekiple anlaşarak gemiyi yüzdürmeye çalıştıklarını anlattı.

- "Gerçek Eskişehirsporluluk böyle zor günlerde belli olur"

"Kucağımıza bırakılmış bir bomba ile ilk günkü kararlılığımız neyse aynı şekilde yürümeye devam ediyoruz." ifadesini kullanan Özeçoğlu, şunları kaydetti:

"Yüzdürmeye çalıştığımız bu büyük geminin tekrar karaya oturmaması için şehrimizin büyüklerinin ve yola çıkışımızda ümit veren diğer dinamiklerin daha çok desteğine ihtiyacımız bulunmaktadır. Taraftarımız da eminiz ki bu 'varoluş' senesinde gerek kombinelerini alarak, gerekse takımlarını destekleyerek ellerinden geleni yapacaklardır. Gelinen noktada, belki başka bir yönetim istifa etmeyi düşünebilirdi. Ama biz işin kolay olmayacağını bilerek göreve talip olduk. Bizler Eskişehirspor sevdamızı seçildiğimiz gün ifade etmiştik. Bugün yine buradan yineliyoruz. Gerçek Eskişehirsporluluk böyle zor günlerde belli olur."