Aziz Yıldırım'dan Emre Mor ve RvP itirafı
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AZİZ YILDIRIM'DAN EMRE MOR VE RVP İTİRAFI

Aziz Yıldırım'dan Emre Mor ve RvP itirafı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım NTVSPOR'da konuk olduğu programda Milli futbolcu Emre Mor ve Van Persie ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım NTVSPOR'da konuk olduğu programda Milli futbolcu Emre Mor ve Van Persie ile ilgili çarpıcı açıklamlarda bulundu.

Yıldırım, Emre Mor ile ilgili "Emre Mor için daha dün teklif yaptık. 2 milyon kiralık, 8 milyon Euro da sonra alma şartı ile. Daha geri dönüş yapmadılar. Inter'den bir oyuncu istiyorlar ve bundan dolayı oyuncuya baskı yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Başkan Aziz Yıldrım Van Persie için ''Van Persie ile ilgili hayal kırıklığımız yok. Kalitesi tartışılmaz ama sakatlığından dolayı oynayamadı. Van Persie gelmeden önce sakatmış. Terraneo bizden saklamış raporları. Sonradan öğrendik'' dedi

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