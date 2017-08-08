Samsunspor'da 4 transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Georgios Samaras, Mihalis Sifakis, Davy Angan ve Mohamed Larbi'yi renklerine bağladı.

Futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendilerini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan kulüp başkan yardımcısı Ömer Çoruh, Samsunspor'un hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Bu hedef doğrultusunda transfer çalışması yaptıklarını aktaran Çoruh, "Zorlu bir süreç ve mutlu son. Bu imzalarla 5 yabancı oyuncumuzu tamamlamış olduk. Bundan sonra hocamızın bize sunacağı rapor doğrultusunda yerli birkaç takviye daha yapacağımızı düşünüyorum. Çok geç kaldığımızı da düşünmüyorum. Süper Lig'de bile transferler devam ediyor. İmzaların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her şey iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Çoruh, Georgios Samaras ve kaleci Mihalis Sifakis ile 1 1, Davy Angan ve Mohamed Larbi ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getirdi.

Golcü futbolcu Samaras ise, Samsunspor'un hedefinin bir üst lig olduğunu vurgulayarak, "Bunun için takım arkadaşlarımızla mücadele edeceğiz. Alpay hoca bana Samsunspor'u anlattı. Zaten kendisiyle iyi arkadaşız. İyi bir insan. Aramızda özel bir bağ var. Karşılıklı oynadığımız zaman bana sürekli tekme atıyordu. Şimdi daha rahatım, çünkü benim teknik direktörüm." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük bir kulübe geldiğini aktaran Larbi de, Samsunspor'un Süper Lig'e çıkacağına inandığı için kırmızı-beyazlıları tercih ettiğini kaydetti.

Kaleci Safikis ve Angan da, Samsunspor'a geldikleri için mutlu olduklarını ve sezon sonunda şampiyonluk kutlamak istediklerini aktardı.