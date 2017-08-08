TFF'DEN YAYIN İHALESİ AÇIKLAMASI

TFF'den yapılan açıklamada "Yayın ihalesiyle ilgilenen yayıncı kuruluşlar, şartnameleri TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden 10 bin lira karşılığında temin edebilecek." denildi.
Açıklamada "Yayın ihalesine verilecek teklifler, 16 Ağustos'ta saat 16.00'ya kadar kapalı zarf içerisinde, TFF Başkanlığı'na teslim edilecek. TFF tarafından kurulan İhale Komisyonunun yapacağı inceleme sonunda gerekli görüldüğü takdirde, şartnameye uygun teklif sahipleri 21 Ağustos'ta saat 14.00'te toplantıya çağrılacak." ifadesine yer verildi.