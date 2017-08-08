Mehmet Yiğiner ve Aydın Toscalı arasında "Faiz" tartışması!
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MEHMET YİĞİNER VE AYDIN TOSCALI ARASINDA "FAİZ" TARTIŞMASI!

Mehmet Yiğiner ve Aydın Toscalı arasında "Faiz" tartışması!

Transfer yasağı sorunu ile uğraşan Ankaragücü'nde, eski oyunculardan Aydın Toscalı'nın yaklaşık 2 milyon TL alacağının olması ve bir türlü çözüm noktasının bulunamaması gündeme bomba gibi düştü.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan Ankaragücü’nde sıkıntılar sona ermek bilmiyor. Cuma günü BB Erzurum ile oynayarak bu ligdeki ilk karşılaşmasına çıkacak başkent ekibinde, transfer yasağından kaynaklı problemler devam ediyor.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, geçtiğimiz günlerde transfer yasağının kalkması için acilen 6 milyon TL gerektiğini söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere iş adamlarından yardım istemişti. Başkan Yiğiner, geçtiğimiz gün ise iki ayrı dönem Ankaragücü’nde forma giymiş Aydın Toscalı’nın yaklaşık 2 milyon TL alacağı olduğunu belirtip oyuncunun anlaşmaya yanaşmayarak işi zora soktuğunu açıkladı.

Aydın Toscalı'nın faizli alacağı: 1.830.000 TL

Uzun süredir iki taraf arasında süren anlaşmazlık, Başkan Yiğiner ve eski futbolcu Aydın Toscalı’nın sosyal medya hesaplarından da gece boyunca devam etti. Ankaragücü’nün taraftar hesaplarından birinden, Aydın Toscalı’nın 1.200.000 TL alacağı olmasından dolayı transfer yasağının henüz kalkmadığının hatırlatılması üzerine bu paylaşıma cevap veren Başkan Yiğiner, “Yanlış anlaşılma olmasın.  Aydın Toscalı’nın faizsiz alacağı 1.194.000 TL, faizli alacağı ise 1.830.000 TL” diyerek net rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Aydın'dan "Hakkımı aradım" yanıtı

Başkan Yiğiner’in bu açıklamasına sosyal medyadaki kişisel hesabından yanıt veren Ankaragücü’nün eski oyuncusu ve şimdilerde Gençlerbirliği’nde yardımcı antrenörlük yapan  Aydın Toscalı, “ İnsan kaptanının parasını 5 yıl geciktirir mi? İş adamısınız, ticaret yapıyorsunuz, hakkınız 5 yıl sonra ödense 5 yıl önceki rakamdan mı alıyorsunuz? Sayın Başkanım, ben ocak ayında TFF’ye vermeden önceki yaklaşımım, faiz almadan çözmek üzerineydi. Ama kulübün yaklaşımı, ‘Gitsin, hakkını arasın’ tarzındaydı. Ben de doğal olarak hakkımı aradım, kusura bakmayın” dedi.

"Faizden indirim yap!"

Bu açıklamaları okuyan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in konuyla ilgili cevabı ise gecikmedi. Yiğiner, “Aydın’cığım, orta yolu buluruz, paran kalmaz ödeyeceğiz. Kardeşim, faizden biraz indirim yap, alacağının bir kısmını ödeyelim. Kalanına çek verelim, sen muvafakat ver yeterli” diyerek sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından bu konuşmalara şahit olan Ankaragücü taraftarları ise konunun bu boyuta gelmesinden rahatsızlıklarını bildirirken, lige başlamasına sayılı günler kala bu tip sorunların camiaya zarar verdiğini belirtti.

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4
Ismetpasali
8 Ağustos 201722:05
Gecen Ocakta Sedat adindaki cakala 250 bin lira icin oyuncu kacirmistik ..Simdi Aydin bey baslamis. Arkadas burasi Ankara yuzbinlerce Ankaraguclu var. Yarin evinden disari cikamazsin Aydin..Adam ol.Ismetpasayi sulalene akraba etme bizde paran kalmaz nasilsa alacaksin. Yiginer oderim dediyse oder.
3
Batıkentli Ankaragüçlü yazdı...
8 Ağustos 201720:51
Aydın eyvallah alacağın var,saygı duyarız, Kardeşim Allah rızası için takıma ne katkın oldu, düşene birde sen vurma, biraz el insaf yahu, Ağlayanın malı gülene nasip olmaz, orta yolu biran önce bulun Kardeşim... Yoksa bu büyük camia seni hiç bir zaman unutmaz...
2
Hamdi Guler
8 Ağustos 201720:26
Kepazelik artik DNA miza isledi..Baskanim sen saglam adamsin delikanli adamsin ama bu iste kimseye guvenilmiyor. Seni koseye sıkıstırdılar ekonomik olarak lige 2 gun kala transfer yasagi kalkmiyor. Ver gitsin Gokceke bundan sonra hayri olmaz her sene ayni seyi yasariz. Seni seviyoruz ama boyle giderse sahaya takim cikmayacak. Taraftarda seni satti..Gokceke versen bu cakallar hemen alir passoligini. Para yolunu kestiler verdi gibi gosterip
1
Metin togan
8 Ağustos 201720:16
Aydın toscalı eger bu yasak senin yüzünden kalkmasın bu ANKARA sana cehennem olur bunu bil öyle hareket et
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