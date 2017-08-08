MEHMET YİĞİNER VE AYDIN TOSCALI ARASINDA "FAİZ" TARTIŞMASI!

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan Ankaragücü’nde sıkıntılar sona ermek bilmiyor. Cuma günü BB Erzurum ile oynayarak bu ligdeki ilk karşılaşmasına çıkacak başkent ekibinde, transfer yasağından kaynaklı problemler devam ediyor.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, geçtiğimiz günlerde transfer yasağının kalkması için acilen 6 milyon TL gerektiğini söyleyerek Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere iş adamlarından yardım istemişti. Başkan Yiğiner, geçtiğimiz gün ise iki ayrı dönem Ankaragücü’nde forma giymiş Aydın Toscalı’nın yaklaşık 2 milyon TL alacağı olduğunu belirtip oyuncunun anlaşmaya yanaşmayarak işi zora soktuğunu açıkladı.

Aydın Toscalı'nın faizli alacağı: 1.830.000 TL

Uzun süredir iki taraf arasında süren anlaşmazlık, Başkan Yiğiner ve eski futbolcu Aydın Toscalı’nın sosyal medya hesaplarından da gece boyunca devam etti. Ankaragücü’nün taraftar hesaplarından birinden, Aydın Toscalı’nın 1.200.000 TL alacağı olmasından dolayı transfer yasağının henüz kalkmadığının hatırlatılması üzerine bu paylaşıma cevap veren Başkan Yiğiner, “Yanlış anlaşılma olmasın. Aydın Toscalı’nın faizsiz alacağı 1.194.000 TL, faizli alacağı ise 1.830.000 TL” diyerek net rakamları kamuoyuyla paylaştı.

Aydın'dan "Hakkımı aradım" yanıtı

Başkan Yiğiner’in bu açıklamasına sosyal medyadaki kişisel hesabından yanıt veren Ankaragücü’nün eski oyuncusu ve şimdilerde Gençlerbirliği’nde yardımcı antrenörlük yapan Aydın Toscalı, “ İnsan kaptanının parasını 5 yıl geciktirir mi? İş adamısınız, ticaret yapıyorsunuz, hakkınız 5 yıl sonra ödense 5 yıl önceki rakamdan mı alıyorsunuz? Sayın Başkanım, ben ocak ayında TFF’ye vermeden önceki yaklaşımım, faiz almadan çözmek üzerineydi. Ama kulübün yaklaşımı, ‘Gitsin, hakkını arasın’ tarzındaydı. Ben de doğal olarak hakkımı aradım, kusura bakmayın” dedi.

"Faizden indirim yap!"

Bu açıklamaları okuyan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner’in konuyla ilgili cevabı ise gecikmedi. Yiğiner, “Aydın’cığım, orta yolu buluruz, paran kalmaz ödeyeceğiz. Kardeşim, faizden biraz indirim yap, alacağının bir kısmını ödeyelim. Kalanına çek verelim, sen muvafakat ver yeterli” diyerek sorunun çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesaplarından bu konuşmalara şahit olan Ankaragücü taraftarları ise konunun bu boyuta gelmesinden rahatsızlıklarını bildirirken, lige başlamasına sayılı günler kala bu tip sorunların camiaya zarar verdiğini belirtti.