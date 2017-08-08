ANKARAGÜCÜ'NDE KOMBİNE SATIŞI DURDURULDU...

Cuma günü TFF 1'nci Ligde ilk maçına çıkacak Ankaragücü'nde Passolig ve kombine bilet satışları beklenenin çok altında kaldı.

Haberi girdiğimiz saat itibari ile 7950 Passolig kartı çıkaran Ankaragücü taraftarı sadece 827 kombine bilet aldı.

150, 200 ve 250 TL'den çıkan kombine biletlere beklenenin çok altında rağbet gösteren Ankaragücü taraftarlarının Passolig kartlarını almadan stada girmesi mümkün değil.

Günün 24 saati internetten pasolig kartlarını çıkarabilen Ankaragücü taraftarları, Stat girişindenki kulübelerden de haftanın her günü 9:30 - 18:00 arasında alınabiliyor.

KOMBİNE SATIŞINA 1 GÜN ARA

Ankaragücü'nün Osmanlı Stadından 19 Mayıs Stadyumuna dönmesi ardından gerekli düzenlemelerin yapılması için kombine biletlerin satışına 1 gün süre ile ara verildiği öğrenildi.

Kombine biletini almak isteyen taraftarlar Çarşamba akşamından itibaren internetten ya da gişelerden Passolig kartlarına sezonluk kombineleri yükletebilecek.