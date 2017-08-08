Beşiktaş, Konyaspor ve Orman PFDK'da
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BEŞİKTAŞ, KONYASPOR VE ORMAN PFDK'DA

Beşiktaş, Konyaspor ve Orman PFDK'da

TFF Süper Kupa Finali'nde yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Atiker Konyaspor, PFDK'ya sevk edildi.

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Aynı zamanda Jeremain Lens'in imza töreninde yaptığı açıklamalar nedeniyle de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuk Müşavirliği'nce 08.08.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü başkanı FİKRET ORMAN'nın basın toplantısında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 08.08.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 06.08.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Türkcell Süper Kupa müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Süper Kupa Müsabaka Statüsü'nün 10/D maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." 
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