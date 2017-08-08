ANKARAGÜCÜ'NDEN TARAFTARLARINA 'HASSASİYET' ÇAĞRISI

Ankaragücü yönetim kurulu, Sar-Lacivertli taraftarların passolig ve kombine satışları konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.

Ankaragücü yönetim kurulu, ilk hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor ile oynanacak maç öncesinde maç bilet fiyatlarını açıklarken, taraftarların passolig ve kombine satışları konusunda daha hassas davranmaları gerektiğini vurguladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Yönetim Kurulumuz, 2017-2018 Sezonu TFF 1’inci Lig’in ilk haftasının açılış karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatlarını belirledi.

Müsabakayı izlemek isteyen taraftarlarımız 09.08.2017 Çarşamba akşamı saat 18:00’dan itibaren passolig gişelerinden, https://www.passo.com.tr/ adresinden veya n kolay iş yerlerinden passolig kartlarına para yükleyerek bilet alımını gerçekleştirebilirler. Ayrıca maç günü passolig satışı gerçekleşmeyecek olup maçtan en az bir gün önce passolig kartlarının passolig gişelerinden alınması gerekmektedir.

Karşılaşmayı izlemek için 19 Mayıs Stadyumu’na gelecek olan taraftarlarımızın, Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı güvenlik tedbirleri nedeni ile sırt çantası, el çantası, valiz, poşet gibi hiçbir malzemenin stadyuma alınmayacağı bildirilmiş olup, taraftarlarımızın maç günü mağdur olmamaları için bu uyarıyı dikkate alması gerekmektedir.

Bilet fiyatları aşağıdaki gibi belirlenmiş olup, tüm taraftarlarımızı karşılaşmayı izlemeye davet ediyoruz.

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Bilet Fiyatları

Kale Arkası (Gecekondu) 15 TL

Kale Arkası (Saatli ) 15 TL

Maraton 17,5 TL

Kapalı -A 20 TL

Kapalı- B 20 TL

Özel-A 75 TL

Özel-B 75 TL

VIP 100 TL

Yönetim Kurulumuz, Cuma Günü oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi passolig ve kombine kartlarının satış adetlerini de açıkladı. Şuana kadar yaklaşık olarak 8240 adet passolig ve 764 adet kombine kartı satıldığı bilgisini veren Yönetim Kurulumuz, camiamızın beklentisine cevap verebilecek bir kadro oluşturmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarının altını çizdikleri açıklamanın devamında şu görüşlere yer verdi : “Geçtiğimiz sezon birlik-beraberlik ve dayanışma içinde güzel bir sinerji oluşturarak, sezonu şampiyon olarak tamamlamayıp TFF 1’inci Lig’e çıktık. Elde edilen başarıda tüm taraftarlarımızın ve camiamızın da kuşkusuz büyük emekleri ve katkıları var.

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Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala taraftarlarımızın ve camiamızın gurur duyacağı bir takım oluşturabilmek için yönetim kurulu olarak büyük fedakârlıklar içerisinde çalışarak güçlü ve yarışmacı bir takım kurma gayreti içerindeyiz.

Yapılan tüm çalışmalar, geçmişten kalan borçların ödenebilmesi, transferin önündeki engellerin kaldırılabilmesi ve rahat bir sezon geçirebilmemiz için ciddi bir ekonomik kaynak gerekmektedir. Bu anlamda passolig ve kombine kartlarından elde edilecek gelir kulübümüzün yükünü bir nebzede olsa hafifletecektir. Gelinen noktada passolig ve kombine kartlarındaki satış rakamın düşük olması Ankaragücü camiası ve taraftarlarından beklenenin çok çok altında kalmıştır.

Geçtiğimiz yıl özellikle son beş maçını kapalı gişe oynayan, Kayseri Erciyesspor deplasmanına 26.700 kişi ile giden Ankaragücü taraftarlarımızın gereken hassasiyeti gösterip, passolig ve kombine kartlarına gereken ilgiyi göstereceklerine inanıyor, yeni sezonda maçlarımızın Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacağını bir kez daha hatırlatıp, tüm taraftarlarımızı ve camiamızı büyük Ankaragücü ailesine yakışır rakamlara ulaşmak için passolig ve kombine kartlarını almaya davet ediyoruz.”