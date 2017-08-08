ÖZGE ANDİÇ, ETİMESGUT'UN GURURU OLDU

Özge Andiç, Macaristan'da düzenlenen 14. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Olimpiyatları'nda 44 kiloda 3. oldu. Ülkemize bronz madalya kazandıran Özge, Etimesgut'un gururu oldu.

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Etimesgut Belediyesi judo takımından Özge Andiç, Macaristan'da düzenlenen 14. Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Olimpiyatları'nda 44 kiloda 3. oldu. Ülkemize bronz madalya kazandıran Özge, Etimesgut'un gururu oldu.

Özge, 23-27 Temmuz 2017 tarihleri arasında Macaristan'ın Gyor kentinde düzenlenen şampiyonada ayyıldızlı judogiyle tatamiye çıktı. 3.'lük maçında İsrail'li rakibini 2-0 yenen milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu. Antrenör Yasin Doğan yönetiminde bu yıl içinde Balkan Şampiyonluğu ve Ümitler Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Gençler Türkiye 3.'lüğü ile Ümitler Avrupa 2.'liği de olan Özge, bu başarılarına Olimpiyat 3.'lüğünü de ekledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Özge'yi arayarak başarılarından dolayı kutladı. Demirel, "Özge kızımız ulusal ve uluslararası başarılarını yaz olimpiyatları madalyasıyla taçlandırmıştır. Ayyıldızlı bayrağımızı göndere çektirme başarısını gösteren judocumuzu yürekten kutluyorum. İnşallah 2020 ve 2024 olimpiyat oyunlarında da aynı başarıyı gösterecektir" dedi.

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