"KARABÜKSPOR İYİ YOLDA"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, hazırlık maçları ve TSYD turnuvasında oynanan futbolun iyi yolda olduklarını gösterdiğini belirtti.

Tankut, yaptığı açıklamada, kamp döneminde 4 hazırlık maçı, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda da iki maç yaptıklarını söyledi.

Turnuvada kupayı kazandıklarını ifade eden Tankut, "İyi bir kadroya sahibiz. Bu yıl da iyi maçlar çıkartacağımıza inanıyorum. Hazırlık maçları ve TSYD turnuvasında oynanan futbol iyi yolda olduğumuzu gösteriyor. Geçen yılki kadroyu koruyarak takviyede bulunduk. Turnuvada en fazla puanı toplayarak kupanın sahibi olduk. Lige de iyi başlayarak geçen yılki konumumuzdan daha iyi yerde kendimize yer bulmaya çalışacağız." diye konuştu.

Çalışmalara, ligin ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği maçına kadar Karabük'te devam edeceklerini belirten Tankut, taraftarların takıma destek vermeleri gerektiğini sözlerine ekledi.