ÖMER ŞİŞMANOĞLU GÖZTEPE'DE

Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Ömer Şişmanoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Dün gece İzmir'e gelen ve uçak biletini sosyal medyadan paylaşan deneyimli golcüyü camiaya kaleci Günay Güvenç müjdeledi. Beşiktaş'ta Ömer'le takım arkadaşı olan Günay, instagram hesabında 28 yaşındaki futbolcuyla fotoğrafını paylaştı, "Ömer'im geldi, hayırlı olsun Göztepemize" ifadesini kullandı. Ömer'in sağlık kontrolünden geçtiği ve Göztepe ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kayserispor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor ve Eskişehirspor'da oynayan Ömer, ligde 147 maçta 36 gol attı.

SELÇUK ŞAHİN'DEN KÖTÜ HABER

Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Cumartesi günü Bornova Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlamaya hazırlanan Göztepe'ye Selçuk Şahin'den kötü haberler geldi. Avusturya kampında Katar ekibi Al Sadd ile oynanan hazırlık maçının 43'üncü dakikasında sağ dizinden sakatlanan 36 yaşındaki futbolcunun ön çapraz bağlarında tendinit olduğu ifade edildi. Günlerdir süren tedavilerin sonuç vermemesi yüzünden bu hafta içinde ameliyat olacağı bildirilen Selçuk'un yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Ameliyat sonrası 3 hafta dinlendirilecek deneyimli futbolcunun 8'inci haftadaki Antalyaspor maçında sahalara dönmesi öngörülüyor. Selçuk'tan gelen kötü haberle sarsılan sarı kırmızılıların orta sahaya takviye yapabileceği iddia edildi.

Defansif orta saha olarak kadrosunda sadece Rajko Rotman'ı bulunduran Göztepe'de arayışların başladığı, rotanın Galatasaray'la yol ayrımına gelen Hollandalı Ryan Donk'a çevrildiği bildirildi. Göztepe'nin yeni transferleri Andre Castro ve Oscar Scarione'nin, Kasımpaşa'dan takım arkadaşı oldukları Donk'a, Göztepe hakkında bilgiler verdiği kaydedildi. Teknik Direktör Tamer Tuna, Selçuk'un güçlü bir futbolcu olduğunu ve en kısa sürede toparlanarak takıma döneceğini söyledi. Genç teknik adam, "Selçuk gerçekten beklenmedik ve üzücü bir sakatlık geçirdi. Ancak futbolcumuz bu sıkıntıyı geride bırakıp, bir an önce aramıza katılacaktır" diye konuştu. Başkan Mehmet Sepil ve Tuna yarın 12.30'da basın toplantısı düzenleyecek.