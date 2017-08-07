Latovlevici'den kötü haber
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LATOVLEVİCİ'DEN KÖTÜ HABER

Latovlevici'den kötü haber

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, sezonun ilk 4 maçında takımdan uzak kalacak.

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Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un Rumen futbolcusu Iasmin Latovlevici, sezonun ilk 4 maçında takımdan uzak kalacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda 19 Mayıs Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynadıkları maçta sakatlanarak oyundan çıkan kırmızı-mavili ekibin sol beki, Ankara'da özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, yaptığı açıklamada, futbolcunun burnu, damağı ve çenesinde kırıklar olduğunu söyledi.

Bu duruma çok üzüldüklerini anlatan Gül, "Latovlevici, bizim için çok önemli bir oyuncu. Maalesef sakatlandı. En az 3-4 hafta oynayamayacak. 4 hafta sonra maskeyle oynamaya başlayacak. Tedavisi ve ameliyatı Türkiye'de olacak. Hazırlık maçlarında sonuçtan çok oynanan futbol daha önemli ama ilk kez TSYD kupasını kazanmak da bize gurur verdi. Tek üzüntümüz bu sakatlık oldu." diye konuştu.

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