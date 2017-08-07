ORMAN: "DÜNYAYI AYAĞA KALDIRIRIM!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Turkcell Süper Kupa'da siyah-beyazlı ekibin Atiker Konyaspor ile yaptığı maçta yaşanan olaylar konusunda bir ceza beklemediklerini ve verilmesi halinde dünyayı ayağa kaldıracaklarını söyledi.

Vodafone Park'ta yeni transfer Jeremain Lens'in tanıtım toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, Turkcell Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile oynanan maçın ardından yaşanan taraftar olaylarından utanç duyduklarını vurguladı.

Atiker Konyaspor karşılaşmasının kendileri açısından sezon öncesi eksikleri görme niteliği taşıdığını belirten Orman, "Duyuyorum ceza verilecekmiş. Keşke daha önce verilseydi, buralara gelmezdi. Ceza benim işim değil ama burada bir ceza verilir de Beşiktaş işin içine sokulmaya çalışılırsa dünyayı ayağa kaldırırım. Oradaki olaylar nettir." dedi.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, UEFA'nın da geçen sezon Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptıkları karşılaşmanın ardından haksız şekilde kendilerine ceza verdiğini dile getirerek, "UEFA'nın bize yaptığını federasyon yapmaya kalkarsa büyük olay çıkar. Bu tehdit değildir. UEFA ile alakalı sinirim ve kavgam bitmedi. İnşallah aynı hataya federasyon düşmez. Güvenlik zafiyeti vardı. Meşaleler nereden geliyor, içeri bıçak sokmalar, benim oyuncuma saldırmalar var. Güvenliği organize etmek federasyonun işiydi. Federasyonun da kendi şapkasını önüne koyması lazım. İşi Gençlik ve Spor Bakanlığının önüne koymakla işin içinden çıkamazlar." diye konuştu.

Geçen sezon turnikelerden 2 milyon 750 bin kişinin maç izlemek için geçiş yaptığına dikkati çeken Orman, "7 takım 2 milyon 50 binlik bölümü oluşturuyor, geri kalan takımlar 600 bin oluşturuyor. Ortada bir sorun var demek ki, izlenebilir olması lazım. Bu haliyle kim çoluğunu çocuğunu maça götürür." değerlendirmesinde bulundu.

"Utanç duyduk"

Fikret Orman, Atiker Konyaspor'u kazandığı kupadan dolayı tebrik ederek, şunları aktardı:

"Kupayı kazanmaları onlara yakıştı ama o olayların olması oradaki seyirciler açısından hiç yakışmadı. Konyasporlu yöneticilerle beraber olaylardan utanç duyduk. Maçın sonucunun buralara gelmesi, Türk sporu açısından büyük ayıp. Çarşambanın gelişi perşembeden belli olur. Kendi taraftarıma teşekkür ediyorum. Bizim taraftarın üzerine sahadan eşyalar atıldı, küfürler edildi, onursal başkanımıza küfür edildi. Taraftarlarımızın hiçbiri taşkınlığa kapılmadı. Karşılıklı küfürler olmuştur, etki tepki meseledir. Taraftarlarımız vakur durdu. Olayların olmamasının en büyük nedeni Beşiktaş taraftarıdır."

Yaşanan olayların ardından suç duyurusunda da bulunduklarını anlatan Orman, "Biz pozitif katkımızı veriyoruz. Kulüpler arasındaki yasağın kalkmasında en büyük desteği biz verdik. Taraftar gelsin de kulübe zarar vermesin, diğer kulüplere de zarar vermesin. Bizim stadımızda her şey düşünülmüş. İnşallah bizimkinin seviyesine gelirler." yorumunu yaptı.

Atiker Konyaspor maçında siyah-beyazlı taraftarların bazı pankartlarının alınmamasıyla ilgili soruya Orman, "Spor yapıyoruz, siyasi şeyler işimiz değil. Gelen insanlar siyasi bir kimlik katmak için gelmiyorlar. Pepe'yi, Negredo'yu, Lens'i, Quaresma'yı izlemek için geliyorlar. Siyaset yapmak isteyen varsa partiler herkese açık, yapsınlar." yanıtını verdi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı

Kulüpler Birliği Vakfında gerçekleştirilecek başkanlık seçiminde aday olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Orman, şöyle konuştu:

"Göksel Gümüşdağ bana göre devam etmeli. Bu hatır gönül ilişkisi değil. Gelecek kişi vizyonun üstüne koyması lazım. Kulüplerden bir takdir gelirse değerlendiririm. Gelmezse esas işim Beşiktaş kurumuna hizmet etmek, çok da arzulu değilim. Kulüpler hep beraber 'yapalım' derse elimi taşın altına koymaktan çekinmem."

Talisca'nın durumu

Orman, Benfica Kulübünden kiralanan ancak evraklarının bu kulüp tarafından gönderilmemesi nedeniyle lisansı çıkarılamayan Talisca konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını söyledi.

Benfica ile yapılan anlaşmanın çok açık olduğunu aktaran Orman, şöyle devam etti:

"Benfica tarafı 2 milyon avro ödenmediği ile ilgili söylüyor, anlaşmanın onunla alakası yok. Para ayrı, anlaşma ayrı. FIFA'ya başvurduk. Bu hafta içinde FIFA'dan lisansını alırız. Olmama ihtimali hukuka aykırı bir şey. Pazar yapsın diye verdiler, biz de yaptık. Zararları varsa yapmayacaklardı. Bir sezon sonra bonservisini alma niyetimiz var. Lisansını versinler parasını yarın sabah ödeyelim. Önce onunla ilgili yükümlülüklerini yerine getirsinler. Para ödenir, lisans verilir yazmıyor. Mazeret aramaya çalışıyorlar ama tutturabilecekleri bir şey değil. Dünya çapındaki kulübün bu seviyelere gelmesine gerek yok. Parasal sıkıntımız yok."

"Tosic'i çok beğendim"

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekilmesinin ardından konunun netlik kazanacağını kaydetti.

Stratejilerine göre hamle yaptıklarını anlatan Orman, "Dünkü takıma baktığımızda Tosic'i çok beğendim. Cenk muhteşemdi, formasını kimseye vermeyeceğini tahmin ediyorum. "ifadelerini kullandı.

Jeremain Lens'i Finansal Fair Play'den dolayı bu sezon için kiralık olarak aldıklarını vurgulayan Orman, bu anlaşmanın sezon sonunda biteceğini ve satın alma opsiyonlarını kullanacaklarını dile getirdi.

Taraftarların transferde doymadığını ve transferde kötü bir noktaya gittikleri yönünde esprili ifadeler kullanan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takım mühendisliği var, onun üzerinden gidiyoruz. Atınç'ın sakatlanması sonrası bir kişiyi boşa çıkardığı için stoper de bakıyoruz. Üç oyuncuda sakatlık yaşadık. Gökhan Gönül eylül ayının başında başlar, diğer ikisi uzun süreli sakat. Üçü de yerli oyuncu. Nokta transfer yapıyoruz. Bir ikisini mecburiyetten yaptık. Lens'i çok istiyorduk ama Gökhan Töre sakatlanmasaydı Lens transferini yapmayacaktık. Atınç sakatlanmasaydı belki stopere transfer yapmayacaktık."

Ligdeki rakiplerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da önemli transferler yaptığına dikkati çeken Orman, "Fenerbahçe ve Galatasaray da çıkış yapmak isteyecek. Herkes istesin ki hep beraber keyifli maçlar izleyelim. Beşiktaş-Benfica gibi maçları her yerde izleyelim ama dünkü gibi görüntüler olmasın. Fenerbahçe maçından sonra arabalar yaktılar. Olaylar kimsenin aklından çıkmadı. Bütün spora, Fenerbahçe'ye, bize de zarar verdi. Bu görüntüler olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

Transferler sırasında hazırladıkları videoları değerlendiren Orman, "Ülkemizi temsil ediyoruz. Yaptığımız transferlerle dünyada gündem oluşturuyoruz, videolar da gündem oluşturuyor. Beşiktaş zihniyet itibarıyla popüler transfer yapmaz. Pepe'ye Paris Saint-Germain de teklifte bulundu ancak Beşiktaş yüzde yüz oynayacağı noktadaydı. Huzur duyacağı için de Beşiktaş'ı tercih etti. Her şey stratejik olarak yapılır, bu stratejinin altında popülerlik yoktur." diye konuştu.

Orman, Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in alacağı tazminat konusunda Fenerbahçe yönetiminin yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Biz federasyonun denetleme kurulu değiliz. Genel kurulu var. 260 delegesinden altısı Beşiktaş delegesi. Bunlar kamuoyunun önünde cereyan eden şeyler, üstümüze vazife değil. Başka kulüpler beni alakadar etmiyor, kendi duruşumuzdan sorumluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.