ANKARAGÜCÜ'NDEN BAKAN CANİKLİ'YE ZİYARET

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu üyeleri, Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Nurettin Canikli’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

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Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, kısa süre önce Milli Savunma Bakanlığı görevine atanan Nurettin Canikli’yi makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Bakan Nurettin Canikli’ye yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Mehmet Yiğiner, Sayın Bakana, "Yeni göreviniz hayırlı ve uğurlu olsun, Allah utandırmasın muvafakatler diliyorum” dedi.

Başkan Mehmet Yiğiner, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli’ye Ankaragücü hakkında bilgiler verdi. Başkan Mehmet Yiğiner ve yönetim kurulu ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ”Öncelikle şampiyonluğunuzu tebrik ediyorum. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Türk Futbolu’nun en eski ve güzide kulüplerinden birisi. Aynı zamanda bizimde kulübümüz. Ankaragücü’nün kurucuları dönemin savunma sanayi işçileridir. TFF 1’inci Lig’de başarılar diler, kısa sürede hak ettiğiniz yerlere gelmenizi gönülden temenni ederim” dedi.

Başkan Mehmet Yiğiner, Sayın Bakana üzerinde isminin yazılı olduğu Ankaragücü formasını ve atkısını hediye etti.