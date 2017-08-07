GİRESUNSPOR'DA TRANSFER

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, kaleci Fevzi Elmas ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Fevzi ve anlaşma sağladıkları Dialiba'nın bu sezon Giresunspor'un başarısı için ter dökeceğini söyledi.

Kaleci Fevzi'ye teşekkür eden Bozbağ, gönüllerinden geçtiği gibi Türk bir kaleciyle devam edeceklerini dile getirdi.

Giresunspor'a oyuncuların imza atmaya devam ettiğini ifade eden Bozbağ, "Giresunspor yükselmeye devam ediyor. 40 senelik hayal bu, 40 senelik özlem. 1977'den beri çok değerli yönetimler geldi, Giresunspor'u üst lige taşımak için mücadele verdi, biz de aynısını yapıyoruz." dedi.

Bozbağ, stoper ve bir ön libero alacaklarını aktararak, "Sürpriz bir yabancı daha gelebilir. Stoper ya da 10 numara olabilir. Karabükspor'dan Ferhat Görgülü, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar ve Göztepe'den Emre Can Coşkun ile görüşeceğiz." diye konuştu.

Göztepe'den Canberk Dilaver'in transferini gerçekleştirmeye yakın oldukları bilgisini veren Bozbağ, "Göztepe ciddi bir bonservis bedeli istedi. Onu da halledersek Canberk 1 yıl Giresunspor forması giyebilir." ifadesini kullandı.

Bozbağ, ayrıca Gökhan Süzen ve Deniz Vural'dan kulüp bulmalarını istediklerini kaydetti.

- İsim sponsoru "Akın Çorap"

Giresunspor'un isim sponsorunun Akın Çorap olduğunu belirten Bozbağ, "Bundan sonra takımın ismi Akın Çorap Giresunspor olacaktır. Bu isim 2017-2018 sezonunda tescil edilecek, çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bu arada, toplantı sonrası açıklama yapan Fevzi Elmas, Giresunspor'a gelmenin ayrı bir heyecan olduğunu vurgulayarak, yolun sonunun şampiyonluk olmasını diledi.

Anlaşma sağlandıktan sonra kulüp tesislerine gelen Dialiba da yeşil-beyazlı takımda şampiyon olmak istediğini ve başarılı olacaklarına inandığını ifade etti.