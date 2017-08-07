UŞAKLI ATLET, AVRUPA'DAN MADALYAYLA DÖNDÜ

Uşak'ta çiftçilik yapan ailesine yardımcı olan lise öğrencisi Mehmet Çelik, Macaristan'ın Györ kentinde düzenlenen 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nden (EYOF) erkekler 1500 metrede altın madalyayla dönmeyi başardı.

Beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı atletizmde kısa sürede başarılı olarak milli takıma seçilen 16 yaşındaki Mehmet Çelik, uluslararası alanda elde ettiği başarılara yenisini ekledi.

Mehmet Çelik, yaptığı açıklamada, bu yıl katıldığı tüm organizasyonlardan madalyayla dönmeye başardığını, Ukrayna, Belarus ve Türkiye'nin katıldığı üçlü atletizm turnuvasında 1500 metrede altın, Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda 1500 metrede gümüş, Gençler Balkan Şampiyonası'nda 800 metrede altın madalya kazandığını aktardı.

Bu madalyaların ardından Macaristan'daki festivalde de yıldızlar 1500 metrede altın madalyaya ulaştığını anlatan Mehmet, bu yıl katılacağı yarışların tamamlandığını, tatilin kalan bölümünde çiftçilik yapan ailesine yardımcı olacağını söyledi.

Mehmet Çelik, antrenörü Ali Yılmaz'ın da desteğiyle bu yıl koydukları hedeflere ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yıl Brezilya'daki Gençlik Olimpiyatları'na katılıp, orada da altın madalyaya uzanmayı hedefliyorum. Yıldızlar 800 metrede Türkiye rekoru 1,50, ben şu an 1,51 koşuyorum, 1500 metrede ise rekor 3,52 ve ben şu an 3,54 koşuyorum. Önümüzdeki yıl Türkiye rekorlarını kırmak istiyorum."

Haftada 5 gün düzenli olarak antrenman yaptığını dile getiren Mehmet Çelik, ailesinin kısıtlı imkanlarla kendisine destek olmaya çalıştığını, asıl hedefinin 2020 olimpiyatlarında ay-yıldızlı formayı giymek olduğunu belirtti.

Antrenör Yılmaz: "Çok çalışıyoruz, daha iyi olacağız"

Mehmet Çelik'in antrenörü Ali Yılmaz ise genç atletin çok azimli olduğunu, kısa sürede derecelerini iyileştirdiğini, önemli başarılara imza attığını kaydetti.

Mehmet Çelik'in bu yılki hedeflere ulaştığını aktaran Yılmaz, "Önümüzdeki yıl yıldızlar 800 ve 1500 metrede Türkiye rekorlarını kırmak istiyoruz, ayrıca uluslararası organizasyonlara katılacağız. Çok çalışıyoruz, daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan ise Mehmet Çelik'i tebrik ederek, genç sporcuya her alanda destek olacaklarını bildirdi.