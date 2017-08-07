CONTADOR EMEKLİ OLUYOR

Kariyerinde 7 büyük tur şampiyonluğu bulunan İspanyol bisikletçi Alberto Contador, 19 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek İspanya Bisiklet Turu'nun ardından emekliye ayrılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla kariyerine son vereceğini duyuran Contador, "İki konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. Birincisi, 19 Ağustos'ta başlayacak İspanya Bisiklet Turu'na katılacağım. İkincisi, bu turla profesyonel kariyerime son vereceğim. Bu, iyi düşünülüp alınmış bir karar. Kararımdan üzüntü duymuyorum. Ülkemdeki bir yarıştan sonra kariyerimi bitirecek olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

ONCE-Eroski, Discovery Channel, Astana ve Saxo Bank takımlarında yarıştıktan sonra bu yıl Trek-Segafredo ekibi adına mücadele etmeye başlayan 34 yaşındaki Contador, kariyerinde iki kez Fransa Bisiklet Turu'nda (Le Tour de France) (2007, 2009), iki defa İtalya Bisiklet Turu'nda (Giro d'Italia) (2008, 2015) ve üç kere de İspanya Bisiklet Turu'nda (La Vuelta) (2008, 2012, 2014) şampiyonluğa ulaştı.