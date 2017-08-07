Üsküp, UEFA Süper Kupa'ya hazır
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ÜSKÜP, UEFA SÜPER KUPA'YA HAZIR

Üsküp, UEFA Süper Kupa'ya hazır

Makedonya'nın başkenti Üsküp, Real Madrid ile Manchester United arasında Salı günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır.

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Makedonya'nın başkenti Üsküp, Real Madrid ile Manchester United arasında Salı günü oynanacak UEFA Süper Kupa maçına hazır.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United'in mücadele edeceği karşılaşma nedeniyle hareketli günler geçiren Üsküp, dünyanın dört bir yanından konukları ağırlamaya devam ediyor.

Üsküp’teki II. Filip Arena’da oynanacak maç öncesinde şehrin birçok noktasında Real Madrid ile Manchester United bayrakları asılırken, Makedonya Meydanı'nda çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "fan zone" oluşturuldu.

Dünyanın dört bir yanından taraflı tarafsız çok sayıda futbolseverin akın ettiği Üsküp'te Süper Kupa maçı öncesi heyecan hakim.

Brezilyalı Luciana Coutinho, karşılaşma için Üsküp'e geldiğini ifade ederek, "Ülkemden çok uzak bir yer ancak futbolu çok seviyorum. O yüzden bu ülkeyi ziyaret etmek istedim. Tabii ki Real Madrid'i izlemek için geldim." diye konuştu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den maç için Üsküp'e gelen Marton Kovacs, "Bol gollü güzel bir maç izlemek istiyoruz. Bu kenti ilk kez ziyaret ediyorum. Burası güzel bir şehir." ifadelerini kullandı.

Bir diğer Macar futbolsever Zoltan Gyuris ise Süper Kupa'da mücadele edecek her iki takımın da taraftarı olmadığını belirterek, "Desteklediğim takımlar arasında Liverpool ve Barcelona yer alıyor. Macaristan'da ise Ferencvaros'u destekliyorum." yorumunu yaptı.

İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımlarının karşılaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, 33 bin 460 seyirci kapasiteli II. Filip Arena'da yarın oynanacak. 1947'de açılan stat, son olarak 2011'de yenilenmişti.

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