HALKBANK'TA SAĞLIK TARAMASI BAŞLADI

Yeni sezonda hazırlıklarına start veren Halkbank Erkek ve Bayan Voleybol takımları sağlık kontrollerine girmeye başladı.

Yeni sezonda hazırlıklarına start veren Halkbank Erkek ve Bayan Voleybol takımları sağlık kontrollerine girmeye başladı.

Bu kapsamda oyuncular kardiyoloji, göz ve diş muayenelerinden geçiyor. Kontroller gruplar halinde devam edecek.

Ayrıca rutin biyokimyasal analizler ile efor testi uygulandı.

Kulüp Sağlık Heyeti Başkanı Dr. Mesut Çelebi testlerin amacının, sporcuların sezon öncesi sağlık durumlarını değerlendirmek olduğunu belirterek, “Yüksek efor gerektiren voleybolda sezon içinde karşılaşılabilecek sorunlara karşı şimdiden önlem almak istiyoruz. O nedenle sporcularımıza titiz bir sağlık taraması yapıyoruz” diyerek bilgi verdi.

Çelebi, Milli Takımlardaki sporcuların sağlık taramalarının daha sonra yapılacağını sözlerine ekledi.

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