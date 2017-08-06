TJ Cline, Galatasaray Odeabank'ta
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TJ CLİNE, GALATASARAY ODEABANK'TA

TJ Cline, Galatasaray Odeabank'ta

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, ABD'li uzun forvet TJ Cline'ı kadrosuna kattı.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, ABD'li uzun forvet TJ Cline'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi takımlarından Ricmond Spiders'ta forma giyen 23 yaşında ve 2,06 metre boyundaki oyuncuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Saha görüşüyle, hem dört hem beş numaralarla eşleşebilmesiyle ön plana çıkan TJ Cline'a 'Galatasaray ailesine hoş geldin.' diyor, 'yenilmez armada' kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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