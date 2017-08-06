Galatasaray'ın minikleri şampiyon oldu
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GALATASARAY'IN MİNİKLERİ ŞAMPİYON OLDU

Galatasaray'ın minikleri şampiyon oldu

Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Lokobol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

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Galatasaray 12 Yaş Altı Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenen Lokobol Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgiye göre, başkent Moskova'da gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelen Galatasaray, normal süresi golsüz tamamlanan müsabakayı penaltılarda 4-2 kazanarak birinci oldu.

Galatasaray'dan Efe Akman ve İsmail Yahşihan'ın 5 kişilik en iyi kadroya seçildiği, Enes Büyük'ün ise en iyi kaleci olarak belirlendiği paylaşıldı.

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