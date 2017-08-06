"KAYSERİSPOR BULUŞMA NOKTASI" AÇILDI

Kayserispor Kulübünün Lisanslı Ürünler Mağazası ile Passolig satış noktasının içerisinde bulunduğu "Kayserispor Buluşma Noktası", düzenlenen törenle açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı içerisinde sarı-kırmızılı kulübe tahsis edilen alana kurulan mağaza ile Passolig satış noktasının açılış törenine, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, ürünleri yarım saat içerisinde satın alarak tüketti.

Şarkılar söyleyip, tezahüratlar yaparak futbolcuların alana gelmesini bekleyen taraftarlar, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e de sevgi gösterisinde bulundu. Kayserispor takımını getiren otobüsün tören alanından görülmesiyle taraftarlar, futbolcuları coşkuyla karşıladı.

Takım otobüsünden inen futbolcular, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı kendilerine ayrılan platforma geçmekte güçlük çekti.

Törende taraftarlara seslenen kulüp başkanı Bedir, önemli bir merkezin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı kulüp için tarihi günlerden birinin yaşandığını belirten Bedir, "Biz bunları yaparken kendi aklımızla hareket etmedik. Sadece kendi bildiğimizi okumadık. Passolig merkezinin ve Kayserispor Lisanslı Ürünler Mağazası'nın burada olması çok önemliydi. Burası artık Kayserispor buluşma noktası oldu." diye konuştu.

Göreve geldikleri günden itibaren alınan her kararda taraftarların da görüşüne başvurduklarını aktaran Erol Bedir, şunları kaydetti:

"Tüm bu yapılanların fikri, açık ve net söylüyorum benden veya yönetim kurulundan çıkmadı, taraftarlarımızdan çıktı. Bundan sonrada Kayserispor tek akılla değil, tek yürekle değil, taraftarlarla beraber yönetilecek. Sizler bu birlik beraberliği gösterdiğiniz müddetçe, bizler de bugünkü tavrımızı devam ettireceğiz. Sizlerle omuz omuza yürüdükçe inanıyorum ki bu ses İstanbul'dan duyulacaktır."

Konuşmanın ardından "Kayserispor Buluşma Noktası"nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardından futbolcular taraftarların satın aldığı ürünleri imzalayarak, onlarla fotoğraf çektirdi.

"İnşallah bu keyfimiz lig maçlarına da yansır"

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Bedir, keyifli bir gün yaşadıklarını, şehirle bütünleşmenin en güzel örneğini sergilediklerini söyledi.

Taraftarlarla beraber ortak akılla işin doğrusunu bulmaya çalıştıklarını vurgulayan Bedir, "Çok mutluyuz, keyifliyiz, inşallah bu keyfimiz lig maçlarına da yansır. Takımımız profesyonel olmasına rağmen bizde amatör bir heyecan var. Sanki çok büyük bir sınava çıkacakmış gibi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dersimize iyi çalışıyoruz. Oyuncularımız yine aynı şekilde taraftarımızla bütünleşmiş haldeler. İnşallah bu, lig sonuna kadar hatta daha sonraki dönemlerde de devam eder." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda yapacakları Galatasaray maçını da değerlendiren Bedir, espirili bir şekilde "Kimsenin kimseden puan alması için çaba sarf etmesine gerek yok. Biz misafiriz, misafir olduğumuz için herhalde renktaşımız bize 3 puanı hediye ederek gönderir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.