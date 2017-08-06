Erkekler maratonda şampiyon Kirui
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ERKEKLER MARATONDA ŞAMPİYON KİRUİ

Erkekler maratonda şampiyon Kirui

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maraton mücadelesinde Kenyalı sporcu Geoffrey Kipkorir Kirui altın madalya kazandı.

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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler maraton mücadelesinde Kenyalı sporcu Geoffrey Kipkorir Kirui altın madalya kazandı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler maraton mücadelesinde Kenyalı atlet Kirui 2.08.27'lik derecesiyle birinci oldu.

Etiyopyalı Tamirat Tola'nın 2.09.49'luk derecesiyle gümüş madalya kazandığı maratonda, Tanzanyalı atlet Alphonce Felix Simbu 2.09.51'lik zamanıyla bronz madalya elde etti.

Maratonda yer alan milli atletlerden Kaan Kigen Özbilen, 2.14.29'luk derecesiyle 14. olarak Türkiye'nin Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki en iyi sonucuna imza atarken, Mert Girmalegesse 2.17.36'lık zamanlamasıyla 29. sırada yer aldı. Ercan Muslu ise maratonun 32. kilometresinde mücadeleyi terk etti.

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