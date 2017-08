"SENEYE TALİSCA'NIN BONSERVİSİNİ ALACAĞIZ"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, takımda kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Anderson Talisca'nın bonservisini almak istediklerini söyledi.

Başkan Orman, A Spor'a yaptığı açıklamada, Benfica'nın Talisca ile sözleşme uzatmak için oyuncuyu sıkıştırdığını belirterek, "Burası bir huzur ailesi. Beşiktaş ile beraber oyuncular değer kazanıyor, kıymetlerini artırıyor. Talisca da büyük çıkış yakaladı. Bu sezon sonu 1 yıllık sözleşmesi kalıyor. Herhalde oyuncuyu sıkıştırıp sözleşmesini uzatmasını istiyorlar ama biz Talisca'da ısrarlıyız. Seneye inşallah bonservisini alacağız." ifadelerini kullandı.

Fikret Orman, Benfica'nın gerekli evrakları göndermemesine de değinerek, "FIFA'dan lisansını alırız biter." dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Jeremain Lens ile ilgili sözlerine cevap vermek istemeyen Orman, Hollandalı futbolcunun transferiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

"Büyük bir camia. Onların da kendi siyasetleri vardır. Polemik oluşturacak bir şey söylemek istemem. Transferi bize faydalı olsun diye yapıyoruz. Lens'i Fenerbahçe'den almadık. Gökhan ve Caner'i de Fenerbahçe ile kontratları bittikten sonra aldık. İlgilendiğimiz ve sevdiğimiz bir oyuncuydu. O bizi biz de onu çok istedik. Beşiktaş olarak taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Umarım işimizi de başarıyoruzdur."

Siyah-beyazlı kulübün yeni transferlerini videolu duyurmasına da değinen Orman, "Dünya kulübü olma hedefimiz var. Bu da her ülkede taraftar kitlesi olan kulüpte olabilir. Bunun için çalışmalarımız var. Arkadaşlar güzel projeler üretiyor. Come to Beşiktaş'ın taraftar çıkışlı olması daha önemli. Taraftardan çıktı, biz onu aldık bir yere getirdik. Gurur duyuyorum taraftarlarımızla." şeklinde konuştu.