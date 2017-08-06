Ziraat Bankası, Polonyalı yıldızına kavuştu
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ZİRAAT BANKASI, POLONYALI YILDIZINA KAVUŞTU

Ziraat Bankası, Polonyalı yıldızına kavuştu

Ziraat Bankası Spor Kulübünün kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Bartosz Kurek Türkiye'ye geldi. 

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Ziraat Bankası Spor Kulübünün kadrosuna kattığı Polonyalı yıldız Bartosz Kurek Türkiye'ye geldi. 

Ziraat Bankası Spor Kulübü tesislerinde gerçekleşen imza törenine Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal, Genel Sportif Direktör Barış Hamaz katıldı.

Gerçekleşen imza töreni sonrası Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Özuysal, "Dünyanın voleybol ekolü olan Polonya Milli Takımının oyuncusu Kurek'i kadromuza kattığımız için son derece mutluyuz. Kurek kendini ıspatlamış kaliteli bir oyuncu. Takımımıza büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Polonyalı yıldız Kurek " Sayın Başkanımız ve menajerimiz beni çok sıcak bir şekilde karşıladılar. Burada takımım ile birlikte önemli işler yapacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki, transferim hem kulübüme hem de bana hayırlı olur" şeklinde transferi ile ilgili düşüncelerini aktardı.

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