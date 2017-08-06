İSMAİL KARTAL, CAMİADAN 'ZAMAN VE SABIR' İSTEDİ

Ankaragücü'nün Hacettepe ile yaptığı hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör İsmail Kartal, camiadan zaman ve sabır istediğini söyledi.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele verecek olan Ankaragücü, Ostim Stadyumu’nda yapılan karşılaşmada, TFF 2. Lig ekiplerinden Hacettepe ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu İsmail Kartal, “Takımın, zamana ve sabıra ihtiyacı var” dedi.

Birtakım sıkıntılardan dolayı takımın istedikleri seviyede olmadığını söyleyen Kartal, “İstediğimiz seviyede değiliz. Bunların bazı sebepleri var. Halen daha transfer yapabilmek için oyuncu arayışı içerisindeyiz. Bu sıkıntılar, bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Yöneticilerimiz, bu sorunların aşılması için mücadele veriyor. Bu sıkıntıları en kısa zamanda çözüp iyi bir Ankaragücü’nü taraftarlarımıza izletmek istiyoruz” dedi.

“Yüzde yüz hazır değiliz”

Hacettepe karşısında ortaya konan oyun hakkında konuşan Kartal, “Maçın ilk yarısında, eksiklere rağmen iyi bir futbol oyununu ortaya koyduk. İkinci yarıda bütün oyuncuları görmek isteyince zaman zaman oyunun dengesi bozuldu. Doğruyu söylemek gerekirse yüzde yüz hazır durumda değiliz. Hazır olmak için çabalıyoruz. Bazı mevkilerde eksik oyuncularımız ve sakat isimlerimiz var. Yeni gelen arkadaşların da maç kondisyonunu arttırmak için uğraşıyoruz” diye konuştu.

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İsmail Kartal’dan zaman ve sabır vurgusu

Ekonomik sıkıntılardan dolayı transfer yapma konusunda sıkıntı çektiklerini vurgulayan Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal, iyi bir Ankaragücü’nü izletmek için zamana ve sabıra ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İsmail Kartal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Bazı bölgelerde gözle görünen eksiklerimiz var. Bu mevkileri söylemeye gerek yok. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Zaman içerisinde bunları halledip yeni isimleri kadroya katacağız. Bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı oyuncu transferi konusunda da sıkıntı yaşıyoruz. Yöneticilerimiz, bu konularla ilgileniyor. Biz de, 1 ay önceden transferleri bitirip yüksek tempolu bir oyun sergilemeyi isterdik. Maalesef bunları gerçekleştiremedik. Daha 3 gün önce yeni bir isim kadromuza dahil oldu. Bu oyuncuları hemen takıma adapte etmek kolay olmuyor. Bizim, zamana ve sabıra ihtiyacımız var. Ankaragücü’nü iyi yere getirmek için yoğun uğraş veriyoruz.