YİĞİNER: "3 GÜN İÇİNDE 6 MİLYON TL BULUNMAZSA..."

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni sezonun başlamasına bir hafta kala çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yeni sezonun başlamasına bir hafta kala çarpıcı açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının kaldırılması için 3 gün içinde 6 milyon liraya ihtiyaçları olduğunun altını çizen Yiğiner, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın destekleri sayesinde takımı belli bir yere getirdik, Başkan Gökçek’in de Belediye Meclisi’nden 6 milyon liralık yardım kararını çıkarması gerekiyor” dedi.

“1-2 aylık bir süreye ihtiyaç var”

Yaptıkları transferlerin TFF 1. Lig’de başarıya götürecek isimlerden oluştuğunu belirten Yiğiner, “Transferlerimizi, yüzde 80 oranında tamamladık. 2-3 mevkiye daha transfer yapmamız gerekiyor. Yeni aldığımız oyuncular da yeteri kadar hazırlık maçı oynayamadı. Bu bizim için bir dezavantaj gibi gözüküyor. Takım olarak 1-2 aylık bir süre aralığına ihtiyacımız var gibi görünüyor. Yaptığımız transferler, Ankaragücü’nün TFF 1. Lig’de başarıya taşıyacak isimlerden oluştu“ diye konuştu.

‘Süper Lig için gerekenler yapıldı’

“Çok çalışarak eksikleri giderip hedefleri olan Play-off’a ulaşmak istiyoruz” diyen Yiğiner, Süper Lig’e çıkmak için kadroda geniş çaplı bir revizyon yaptıklarını vurguladı.

Yiğiner’in bu konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

“Yeni çıkmış bir ekip olarak asansör takımı da olmak istemiyoruz. Çok para harcayan birçok takım ya küme düştü ya da kıl payı kurtardı. TFF 1. Lig’de güçlü şehir takımları var. Hem kendi gücümüzü hem de onların gücünü bilerek çalışmalar yürüttük. Geçen seneki oyuncular ile devam edip 3-4 oyuncu takviyesi ile yola devam edilmeliydi diyenler de çıkabilir ama bu biraz hayalcilik olurdu. Mesela, bizden ayrılan oyuncular 2. Lig’e transfer oldu, TFF 1. Lig’e giden oyuncu henüz yok. Transferlerde biraz büyük oynadık gibi gözüküyor ama Ankaragücü de büyük bir takımdır. Süper Lig’e çıkmak istiyorsak kadroyu bu şekilde yenilemek doğaldır. Bunun bilincinde hareket ediyoruz. İlk 4-5 haftayı en az kayıpla atlatırsak lige iyi bir giriş yapmış oluruz. “

Yiğiner’den Gökçek’e çağrı: “6 milyon lira bulunmalı”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Ankaragücü için Belediye Meclisi’nden yardım kararını acilen çıkarması gerektiğini ifade eden Yiğiner, “3 gün içinde transfer yasağını kaldırmamız lazım. Çarşamba gününe kadar bu sorunu çözüp Perşembe günü listeyi TFF’ye vermemiz gerekiyor. Melih Bey, belediye şirketlerinden reklam desteği verdi, bu yardım sayesinde içeride toparlanma sağlandı. Ayrıca Ankaragücü için iş adamlarının toplanmasını bekliyoruz. Festivalden dolayı bu durum ertelendi. Melih Bey ile bu konuyu konuştuğumuzda, daha 1 aylık bir zamanın olduğunu zannettiğini söyledi. Kendisine, bu kadar uzun zamanlarının olmadığını söyledim. Daha önce iş adamları toplandığında, yardım sözü verenlerin birçoğundan bir daha haber alamadık. Bu sene de böyle olsun istemiyoruz. Melih Bey’e son görüşmemizde, ‘Belediye Meclisi’nden 5-6 milyon lira yardım çıkarılmalı’ dedim. 3 gün içinde bu maddi yardıma kavuşmamız lazım. Eğer 3 gün içinde 6 milyon lira gelmezse yeni transferlerin hiçbirini oynatamayız. Biz, hesabı bu şekilde yapmıştık, bu işin şakası olmaz. Belediye Meclisi’nden bu parayı bekliyoruz, başka yerden kısa zaman içerisinde böyle bir desteğin gelme ihtimali yok. Her yere bir şekilde kaynak bulunuyor, Ankaragücü de halkın takımıdır. Bu kaynaklar, Ankaragücü içinde bulunmalı” dedi.

Öte yandan, Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Pazartesi günü Makina ve Endüstrisi Kurumu (MKE) yetkilileri bir görüşme yapacağını, sponsorluğun ve maddi yardımın konuşulacağını söyledi.