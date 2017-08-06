TSYD Kupası Kardemir Karabükspor'un
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TSYD KUPASI KARDEMİR KARABÜKSPOR'UN

TSYD Kupası Kardemir Karabükspor'un

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi en çok puanı toplayan Kardemir Karabükspor oldu.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda kupanın sahibi en çok puanı toplayan Kardemir Karabükspor oldu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde Gençlerbirliği-Osmanlıspor ve Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçları oynandı.

Günün ilk maçında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. Zeki Yavru'nun 43. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Osmanlıspor, 45. dakikada Bifouma ile farkı ikiye çıkardı.

İlk devre Osmanlıspor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Vedat Muric 75. dakikada kaleci Karcemarskas'ın hatasında durumu 2-1 yaptı.

Gençlerbirliği'nin son bölümdeki beraberlik çabası sonuç vermedi ve Osmanlıspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Danimarkalı stoper Andreas Maxsö ilk kez Osmanlıspor formasını giyerken, Serdar Gürler eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı mücadele etti.

Kardemir Karabükspor ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın normal süresi Torje (penaltıdan) ve Murat Akça'nın ilk yarıdaki golleriyle 1-1 biterken, penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Evkur Yeni Malatyaspor, Kardemir Karabükspor'a 4-3 üstünlük sağladı.

İki gün süren turnuvada 4 puan toplayan Kardemir Karabükspor, şampiyon oldu.

Kardemir Karabükspor'a kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Alper Bakırcıgil verdi.

Turnuvayı 3'er puanı bulunan takımlardan Osmanlıspor gol averajıyla 2'nci, Gençlerbirliği ise 3. sırada tamamladı. Evkur Yeni Malatyaspor ise 2 puanla son sırada yer aldı.
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GB
6 Ağustos 201702:15
Çok şükür sonuncu olmadık. Sezon sonunda da sonuncu olmayız, bu günkü gibi sondan ikinci oluruz !
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