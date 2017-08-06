Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni tek farkla geçti
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OSMANLISPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ TEK FARKLA GEÇTİ

Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni tek farkla geçti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası maçında Osmanlıspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası'nın ikinci ve son gününün ilk maçında Gençlerlerbirliği ile karşılaşan Osmanlıspor, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti ve turnuvayı 3 puanla bitirdi.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Engin Erdem xx, Özgür Ertem xx

Gençlerbirliği: Nihat Şahin x, Orhan Şam x (Claro dk. 46 xx), Palitsevich xx, Dialo Samba xx, Murat Duruer x (Milinkovic dk. 46 x), Zeki Yavru x (Ahmet Oğuz dk. 46 x), Halil İbrahim x (Alper Uludağ dk. 50 x), Serdar Özkan x (Rantie dk. 46 x), Ahmet İlhan x, Scekic x, Skuletic x (Vedat Muriqi dk. 46 x)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xxx, Maksö xx, Numan xx, Pinto xx, Takayuki Seto xx (Tugay dk. 71 x), Hasan Kılıç xxx (Mehmet Güven dk. 88 ?), Umar xx (Regattin dk. 61 x), Serdar Gürler xx, Lawal xx (Rusescu dk. 83 ?), Bifouma xx (Umut dk. 71 x)

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Vedat Muriqi (dk. 75) (Gençlerbirliği), Zeki Yavru (dk. 43 k.k.), Bifouma (dk. 45) (Osmanlıspor)

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