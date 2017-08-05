SAMSUNSPOR LARBİ İLE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa temsilcisi Sochaux forması giyen Tunuslu Mohamed Larbi ile prensipte anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Alpay Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir takip ettiği 29 yaşındaki Larbi'nin Samsunspor'un orta sahasındaki sıkıntıyı çözeceğini söyledi.

Larbi ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini, oyuncuyu Samsun'a davet ettiklerini aktaran Özalan, "Oyuncu, menajeri ile Samsun'a geldi. Burada son kez görüşme yapacağız. Anlaştığımız takdirde resmi sözleşme imzalayacağız." dedi.

Öte yandan prensip anlaşmasına varılan Yunan golcü Georgios Samaras ile Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Michalis Sifakis'in de birkaç gün içinde Samsun'a gelecekleri öğrenildi.