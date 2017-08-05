Samsunspor Larbi ile anlaştı
﻿
Site İçi Arama
﻿

SAMSUNSPOR LARBİ İLE ANLAŞTI

Samsunspor Larbi ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa temsilcisi Sochaux forması giyen Tunuslu Mohamed Larbi ile prensipte anlaşmaya vardı.

414 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransa temsilcisi Sochaux forması giyen Tunuslu Mohamed Larbi ile prensipte anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Alpay Özalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir takip ettiği 29 yaşındaki Larbi'nin Samsunspor'un orta sahasındaki sıkıntıyı çözeceğini söyledi.

Larbi ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini, oyuncuyu Samsun'a davet ettiklerini aktaran Özalan, "Oyuncu, menajeri ile Samsun'a geldi. Burada son kez görüşme yapacağız. Anlaştığımız takdirde resmi sözleşme imzalayacağız." dedi.

Öte yandan prensip anlaşmasına varılan Yunan golcü Georgios Samaras ile Yunanistan Milli Takımı'nın kalecisi Michalis Sifakis'in de birkaç gün içinde Samsun'a gelecekleri öğrenildi.

ETİKETLER #Samsunspor
Bir zamanlar Süper Lig'deydiler
TFF 1. Lig, Ankaragücü - BB Erzurumspor maçı ile açılacak
1
Samsunspor - Ankaragücü maçı canlı yayında...
Samsunspor, Açılış Maçına Hazırlandı
Milli Takım'da Terim dönemi bitti
3
"Yasa dışı bahis 3 yılda 10 kat büyüdü"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿