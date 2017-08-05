Lucescu'nun yardımcıları belli oldu
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LUCESCU'NUN YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Lucescu'nun yardımcıları belli oldu

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.

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A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcıları belli oldu.

 Tecrübeli hocanın yardımcılıklarını Tayfur Havutçu ve Levent Şahin yapacak. Resmi açıklamanın ise Cumartesi günü yapılması bekleniyor.  

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