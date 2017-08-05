Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile güldü
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GENÇLERBİRLİĞİ, ZEKİ YAVRU İLE GÜLDÜ

Gençlerbirliği, Zeki Yavru ile güldü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası maçında Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyasporu 1-0 mağlup etti.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda ilk gün maçları oynandı.

Kardemir Karabükspor, turnuvanın ilk maçında Osmanlıspor'u 2-1 yendi. Karadeniz temsilcisinin golleri 26 ve 71. dakikalarda İlhan Depe'den gelirken, Osmanlıspor'un tek golünü 80. dakikada Aminu Umar kaydetti.

Gençlerbirliği, turnuvanın ikinci maçında Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar, karşılaşmanın 5. dakikasında Zeki Yavru'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Turnuvada yarın saat 17.00'de Gençlerbirliği-Osmanlıspor, saat 19.00'da ise Kardemir Karabükspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçları oynanacak.

Karşılaşmaların ardından en fazla puanı toplayan ekip TSYD Kupası'nın sahibi olacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası maçında Gençlerbirliği, Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Utku Tunavelioğlu xx, Önder Yılmaz xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz xx, Uğur Çiftçi xx, Lucas Claro xx, N'Diaye xx (Mert Çetin dk. 86 ?), Zeki Yavru xx (Halil İbrahim dk. 46 x), Milinkovic x (Serdar Özkan dk.57 x), Issah xx, Skuletic x (Vedat Muriqi dk. 46 x), Khalili xx (Berat Özdemir dk. 71 x), Rantie x (Elvis Manu dk. 64 x)

Teknik Direktör: Ümit Özat

Evkur Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle xx, Yalçın Ayhan xx, Seth xx (Buğra Çağıran dk. 46 xx), Murat Akça x (Sadık Çiftpınar dk. 46 x), Sunday Mba xx (Dening dk. 67 x), Azubuike xx, Chebake xx, Pereira x (Cissokko dk. 67 x), Boutaib x, Eren Tozlu x (Barazite dk. 67 x), Issiar Dia x (Dialiba dk. 77 ?)

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Gol: Zeki Yavru (dk. 5) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Kamal Issah, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Sunday Mba (E.Y.Malatyaspor)

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