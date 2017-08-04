GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 2 TRANSFER DAHA

Gençlerbirliği Kulübünün başkanı Murat Cavcav, kırmızı-siyahlı takıma 2 takviye daha yaptıklarını söyledi.

Murat Cavcav, yaptığı açıklamada, 2017-2018 sezonuna İlhan Cavcav isminin verilmesinin kendileri için anlamlı olduğunu vurguladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin karşılamalarını devre arasına kadar Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Cavcav, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Anlamlı gördükleri bu sezon için çalışmalar yaptıklarını aktaran Murat Cavcav, "Giden önemli oyuncuların yerlerine daha önce takviyeler yapmıştık. Son transferlerimiz takım kalitesini yükseltmeye yönelik." diye konuştu.

Brezilyalı sol kanat oyuncusu Jailton Lourenco da Silva (Jailton Paraiba) ile anlaştıklarını kaydeden Cavcav, "Trabzonspor, Kayserispor ve Akhisar Belediyespor formaları da giyen Alper Uludağ'ı da kadromuza katarak sezon öncesi transfer çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibi, yeni sezon öncesi Serdar Özkan, Erdi Şehit, Petar Skuletic, Elvis Manu, Ousmane N'Diaye, Zeki Yavru, Diallo Guidileye ve Ahmet İlhan Özek'i de renklerine bağlamıştı.