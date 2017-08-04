GENÇLERBİRLİĞİ'NDE KOMBİNE BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde kombine biletler satışa sunuluyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 2017-2018 sezonunun ilk yarısında, maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak ekipte, kombineler maraton tribünü 75, kapalı tribün 100 ve VIP tribünü ise 150 lira olarak belirlendi.

Kulüp Basın Sözcüsü Hakan Kaynar, "Stadyum konusunda belirsizliği taraftarımızın desteği, kulüp yönetiminin yaptığı istikrarlı görüşmeler ve gerek siyasi gerekse bürokratik yetkililerin ferasetiyle hep beraber aştık. Böylelikle başkentimizin prestijinden ve Onursal Başkanımız İlhan Cavcav'ın ismiyle anılacak Süper Lig'in marka değerinden bir kayıp yaşamayacağız. Bu süreçte bizimle olan spor kamuoyu ve Ankara basınına ayrıca teşekkür borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Stadyum konusunda istikrarlı destek gösteren taraftarlarını, mümkün olduğunca tribünlerde görmek için son derece uygun bir fiyat politikası belirlediklerini kaydeden Kaynar, "Taraftarlarımız ve Ankaralı sporseverler, maraton tribünü için 75, kapalı tribün için 100, VIP tribün için ise 150 lira karşılığında ilk yarıda oynayacağımız 8 lig maçını izleyebilecekler. Tribünde ne kadar çok olursak o kadar coşkulu oluruz. Taraftarlarımızı bizim için anlamı bir hayli değerli bu sezonda yanımızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerbirliği'nin kombine biletlerine 7 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla, stadyum gişelerinden ulaşılabilecek.