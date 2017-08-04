Osmanlıspor, Karabükspor'a boyun eğdi
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OSMANLISPOR, KARABÜKSPOR'A BOYUN EĞDİ

Osmanlıspor, Karabükspor'a boyun eğdi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası ilk maçında Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası ilk maçında Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.

Mücadelede Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 71. dakikalarda İlhan Depe attı. Osmanlıspor'un tek golü ise 80. dakikada Umar Aminu'dan geldi. 

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin xx, Deniz Caner Özaral xx, M. Emin Tuğral xx

Osmanlıspor: Hakan Arıkan x, Szukala xx, Prochazka xx, Muhammed x, Mehmet Güven xx, Tisdell x (Umar dk. 68 x), Regattin xx, Luiz Carlos x (Sinan dk. 80 ?), Tugay xx, Umut Nayir xx, Raul Rusescu xx

Teknik Direktör: Bülent Uygun

K.Karabükspor: Oleksandr Rybka xx (Çağlar Şahin dk. 46 xx), Ferhat xxx, Paul Papp xx, Valerica Gaman xx, İshak xxx, Osman xx, Skulason xx, Rodic x (Bliznichenko dk. 46 x), İlhan Depe xxx (Poko dk. 80 ?), Fatih Atik xx (Hamidou Traore dk. 87 ?), Seleznyov x (Serdar Deliktaş dk. 56 x)

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Umar (dk. 80) (Osmanlıspor), İlhan Depe dk. 26 ve 71) (K.Karabükspor)
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