OSMANLISPOR, KARABÜKSPOR'A BOYUN EĞDİ

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Kupası ilk maçında Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor'u 2-1 mağlup etti.
Mücadelede Karabükspor'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 71. dakikalarda İlhan Depe attı. Osmanlıspor'un tek golü ise 80. dakikada Umar Aminu'dan geldi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Erkan Engin xx, Deniz Caner Özaral xx, M. Emin Tuğral xx
Osmanlıspor: Hakan Arıkan x, Szukala xx, Prochazka xx, Muhammed x, Mehmet Güven xx, Tisdell x (Umar dk. 68 x), Regattin xx, Luiz Carlos x (Sinan dk. 80 ?), Tugay xx, Umut Nayir xx, Raul Rusescu xx
Teknik Direktör: Bülent Uygun
K.Karabükspor: Oleksandr Rybka xx (Çağlar Şahin dk. 46 xx), Ferhat xxx, Paul Papp xx, Valerica Gaman xx, İshak xxx, Osman xx, Skulason xx, Rodic x (Bliznichenko dk. 46 x), İlhan Depe xxx (Poko dk. 80 ?), Fatih Atik xx (Hamidou Traore dk. 87 ?), Seleznyov x (Serdar Deliktaş dk. 56 x)
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Goller: Umar (dk. 80) (Osmanlıspor), İlhan Depe dk. 26 ve 71) (K.Karabükspor)