Yiğiner, Gökçek'ten hangi oyuncuları istedi?
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YİĞİNER, GÖKÇEK'TEN HANGİ OYUNCULARI İSTEDİ?

Yiğiner, Gökçek'ten hangi oyuncuları istedi?

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, TSYD Kupası maçı sırasında Melih Gökçek'ten hangi oyuncuları istedi. Haberin devamında...

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Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupasında oynanan Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor maçını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner birlikte izledi.

Osmanlıspor'un 2-1 yenildiği karşılaşma sırasında Mehmet Yiğiner, Melih Gökçek'ten Osmanlıspor futbolcuları  Tonia Tisdell ile Lukasz Szukala'yı istedi. Daha önce Ankaragücü forması giyen kanat oyuncusu Tisdell ile stoper olarak görev yapan 33 yaşındaki Szukala'yı transfer etmek istediklerini söyleyen Yiğiner'e, Gökçek'in olumlu cevap verdiği öğrenildi.

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