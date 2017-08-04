YİĞİNER, GÖKÇEK'TEN HANGİ OYUNCULARI İSTEDİ?

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Kupasında oynanan Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor maçını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner birlikte izledi.
Osmanlıspor'un 2-1 yenildiği karşılaşma sırasında Mehmet Yiğiner, Melih Gökçek'ten Osmanlıspor futbolcuları Tonia Tisdell ile Lukasz Szukala'yı istedi. Daha önce Ankaragücü forması giyen kanat oyuncusu Tisdell ile stoper olarak görev yapan 33 yaşındaki Szukala'yı transfer etmek istediklerini söyleyen Yiğiner'e, Gökçek'in olumlu cevap verdiği öğrenildi.
- KLASSPOR ÖZEL HABER