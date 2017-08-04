NEGREDO'NUN MALİYETİ AÇIKLANDI

Beşiktaş, Valencia'dan transfer edilen Alvaro Negredo Sanchez ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Negredo ile 2 1 yıllık mukavele imzalandığı duyurulurken, bonservis bedeli olarar Valencia'ya 2,5 milyon avro, 3 yıllık süreçte de oyuncuya 12,7 milyon avro garanti ücret ödeneceği belirtildi.

Negredo'nun ilk iki sezonda her bir yıl için 4 milyon 350 bin avro garanti ücret alacağı, oyuncunun 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası dışında 25 ve üzeri resmi maçta oynaması halinde sözleşmesinin 1 yıl daha uzayacağı aktarıldı.

Sözleşmesinin uzaması durumunda 2019-2020 sezonu için Negredo'nun 4 milyon avro garanti ücret kazanacağı duyuruldu.

Öte yandan, Negredo'nun maç başı ücreti bulunmadığı ifade edildi.