A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NDA LUCESCU DÖNEMİ

A Milli Futbol Takımı'nda Fatih Terim'in yerine göreve getirilen Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin 45. teknik adamı olarak sahaya çıkacak.

Türkiye, 94 yıllık tarihindeki 549 maçta 26'sı Türk, 18'i yabancı, toplam 44 teknik adam yönetiminde sahaya çıktı. Lucescu, milli takımın başındaki 19. yabancı teknik adam unvanıyla görev yapacak.

A Milli Takım'da Türk hocaların yanı sıra daha önce dörder İngiliz ve Macar, üçer İtalyan ve Yugoslav, birer de İskoç, Rumen, Alman ve Hollandalı teknik adam görev yaptı.

- Petrescu'dan sonraki ikinci Rumen

Türk futbolunu yakından tanıyan Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak ikinci Rumen teknik adam olacak.

Deneyimli teknik adam, 1971'de sadece bir maçta görev yapan vatandaşı Nicolae Petrescu'nun ardından Türk Milli Takımı'nı çalıştıracak ikinci Rumen olarak kayıtlara geçti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın başında lig şampiyonlukları yaşayan Lucescu, bu kez milli takımla başarıyı kovalayacak.

- Rekorlar Fatih Terim'de

A Milli Futbol Takımı, 94 yıllık tarihinde en çok maçı Fatih Terim döneminde oynadı.

Ay-yıldızlı ekibin başında 1990, 1993-1996, 2005-2009 ve 2013-2017 dönemlerinde görev yapan Fatih Terim yönetiminde milliler toplam 135 maça çıktı.

Türkiye ayrıca, tarihindeki en çok galibiyeti de Fatih Terim'in teknik adamlığı döneminde aldı. Fatih Terim yönetiminde milli takım 135 maça çıkarken, bunlardan biri hükmen olmak üzere 70'ini kazandı.

- Bir maçlık teknik adamlar

Milli takım tarihinde sadece bir maç görev yapan hocalar da bulunuyor.

Ali Sami Yen (1923), Rumen Petrescu (1971), Gündüz Kılıç (1954), Şeref Görkey (1962), Şükrü Gülesin (1969) ve Ünal Karaman (2004) sadece birer milli maçta ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıktı.

- Piontek ve Hiddink "tutmadı"

A Milli Futbol Takımı'nda görev yapan teknik adamlar içinde en büyük düş kırıklığını Sepp Piontek ve Guus Hiddink yaşattı.

Danimarka'yı dünya vitrinine taşıyan isim olarak Türk Milli Takımı'nın başına getirilen Alman teknik adam Piontek, ay-yıldızlı ekipte görev yaptığı süre içinde başarılı sonuçlara imza atamadı. 1990-1993 yıllarında milli takımın başında görev yapan Piontek döneminde Türkiye, yaptığı 27 maçtan sadece 4'ünü kazanırken, 15'ini yitirdi, 8'inde de berabere kaldı, 22 gol atıp, 50 gol yedi.

Piontek dönemindeki 4 galibiyetten 3'ü özel maçlarda gelirken, resmi maçlardaki tek galibiyetin de San Marino karşısında alınması dikkati çekti.

A Milli Takım'ın son dönemdeki teknik direktörlerinden Guus Hiddink'in Türkiye macerası da kısa ve mutsuz sonla bitti.

Milliler, büyük umutlarla takımın başına getirdiği dünyaca ünlü Hollandalı teknik adam yönetiminde 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı. 12'i resmi, 4'ü özel bu 16 maçta Türkiye toplam 18 gol atarken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Türk Milli Takımı, Hiddink dönemindeki 12 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ve play-off turunda Hiddink ile 12 resmi maça çıkan ay-yıldızlı ekip, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, 13 gol atıp, 14 gol yedi. Türkiye, play-off turunda ise İstanbul'da 3-0 yenildiği Hırvatistan ile Zagreb'de 0-0 berabere kalarak, final biletini rakibine kaptırdı.

- "Muhteşem 3'lü"

A Milli Futbol Takımı'nın başında son dönemde görev yapan 3 Türk teknik adam büyük başarılara imza attı.

Türkiye, Fatih Terim döneminde tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine (EURO 1996) katılırken, EURO 2008'de de yarı final oynama başarısı gösterdi.

Milliler, Mustafa Denizli döneminde de EURO 2000'de çeyrek final oynadı.

Bayrağı Denizli'den devralan Şenol Güneş de milli takımı 48 yıl sonra FIFA Dünya Kupası finallerine taşırken, elde edilen dünya üçüncülüğü ve FIFA Konfederasyonlar Kupası'ndaki üçüncülük, Türk futbol tarihine altın harflerle geçti.

- A Milli Takım teknik direktörleri

A Milli Futbol Takımı'nın 94 yıllık tarihinde görev yapan teknik adamlar şöyle: