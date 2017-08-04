BEŞİKTAŞ'TA FORVETTEKİ NÖBET NEGREDO İLE BİTTİ

Beşiktaş, son dönemde forvet hattı için benimsediği kiralama yöntemini İspanyol futbolcu Alvaro Negredo'yu bonservisiyle alarak sonlandırdı.

Geride kalan 2 sezonda iki farklı forvet oyuncusunu kiralık olarak kadroya dahil ederek başarılı olmaya çalışan siyah-beyazlı takım, bu sefer kalıcı çözüme gitti.

Son 2 sezonda Mario Gomez ve Vincent Aboubakar'ı kiralık olarak kadrosunda bulunduran Beşiktaş, Negredo'yu bonservisiyle transfer etti. İspanyol oyuncu, 2 artı 1 yıllığına siyah-beyazlı formayla başarı arayacak.

- Son 5 sezonda 5. farklı forvet

Beşiktaş, Negredo'yu kadrosuna katarak son 5 sezonda 5. farklı forvetin transferini gerçekleştirdi.

Fikret Orman başkanlığında kiralık veya bonservis bedeliyle hücum hattında çözüm arayan siyah-beyazlı ekipte 2013-2014'te Portekizli Hugo Almeida forvet oyuncusu olarak görev aldı. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta Senegalli Demba Ba nöbeti devraldı. Almeida'nın takımdan ayrılmasının ardından Demba Ba'yı bonservisiyle alan Beşiktaş, bu oyuncuyu sonraki sezon Çin'e gönderdi.

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 sezonda ise forvet hattındaki boşluğu kiralama yöntemiyle doldurmaya çalıştı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde şampiyon olunan 2015-2016'da Alman oyuncu Mario Gomez, İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak transfer edildi. Bu oyuncunun sonraki sezon ülkesinin Wolfsburg ekibine transferinin ardından Beşiktaş, bu sefer Portekiz'in Porto Kulübünden Kamerunlu Vincent Aboubakar'ı bir sezonluğuna kiraladı.

İspanya'nın Valencia ekibinden transfer edilen Negredo ise son 5 sezonda Beşiktaş'ın 5. yabancı forvet oyuncusu oldu.

- Yeni gol umudu

Negredo, Süper Lig'in yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarıları hedefleyen Beşiktaş'ın yeni gol umudu olacak.

Siyah-beyazlılarda son 5 sezonda en başarılı performansları Gomez ile Demba Ba ortaya koydu. 2013-2014'te forvet hattında yer alan Almeida, Süper Lig'de 13 gol atarken, sonraki sezon transfer edilen Demba Ba ise 18 gol kaydetti. Beşiktaş'ın son dönemdeki en başarılı forvet oyuncusu ise Gomez oldu. Alman oyuncu, 2015-2016'da 26 kez fileleri havalandırarak Süper Lig'de gol krallığını elde etti.

Geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Aboubakar ise 12 gol kaydetti.

- Beşiktaş'ta yeniden çıkışa geçmeyi hedefleyecek

Alvaro Negredo, daha önce düşüşe geçip de Beşiktaş'ta kendilerini bulan Demba Ba ve Mario Gomez gibi yeni bir başlangıç yapmaya çalışacak.

Kariyerinde en başarılı dönemleri 2010-2013 yıllarında yaşayan Negredo, son senelerde istediği gol sayısına ulaşamadı. Sevilla formasıyla 2010-2011'de İspanya 1. Ligi'nde (La Liga) 20 gol atan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 14 golde kalırken, 2012-2013'te ise ligde rakip fileleri 25 kez havalandırmayı başardı. Negredo, söz konusu sezondaki başarılı performansı sonrası 2013-2014'te Manchester City'ye transfer oldu.

İspanyol oyuncu, Manchester City'de 31 lig maçına çıkmasına rağmen sadece 9 gol kaydedebildi. Bir sonraki sezon Valencia'da kiralık olarak forma giyen Negredo, 30 lig karşılaşmasında bu sefer 5 golde kaldı. 2015-2016'da Valencia'da yine rakip fileleri 5 kez havalandırabilen Alvaro Negredo, geçen sezon ise Middlesbrough formasıyla 9 kez gol sevinci yaşadı.

İspanyol futbolcu, kötü geçen sezonların ardından Beşiktaş formasıyla iyi sezonlar geçiren Demba Ba ve Gomez gibi eski günlerine dönmeyi hedefleyecek. Siyah-beyazlı ekibin 2014-2015'te Chelsea'den transfer ettiği Demba Ba, eski takımında bulamadığı şansı Beşiktaş'ta yakaladı. Siyah-beyazlılarda istikrar yakalayan Demba Ba, Süper Lig'de 18 gol atarken, Avrupa kupalarında 8 kez fileleri havalandırmayı başardı. Senegalli oyuncu, başarılı sezonun ardından Çin'e transfer oldu.

Beşiktaş'ta kendini bulan ikinci futbolcu Mario Gomez oldu. Bayern Münih'teki başarılı dönemlerinin ardından İtalya'nın Fiorentina ekibine transfer olan Gomez, yeni takımında istediği istatistiklere ulaşamadı. Siyah-beyazlı ekipte 2015-2016'da kiralık olarak görev alan Gomez, ligde rakip fileleri 26 kez havalandırarak gol kralı olmuştu. Alman oyuncu, başarılı döneminin ardından ülkesinin Wolfsburg ekibine geçti.

Son yıllarda düşüşe geçen Negredo da Demba Ba ve Gomez gibi Beşiktaş'ta Sevilla'daki başarılı dönemlerini yaşamayı hedefleyecek.

- Cenk Tosun da forma arayacak

Beşiktaş'ta 4. sezonunu geçirecek Cenk Tosun da yine farklı bir isimle forma için rekabete girecek.

Siyah-beyazlı ekibe 2014-2015'te transfer olan ancak Demba Ba'nın gerisinde kalan Cenk, sonraki sezon Gomez'in yedeği oldu. Geçen sezon Aboubakar'ın forma giydiği Beşiktaş'ta Cenk, daha fazla şans bularak ligde 20 gol attı.

Cenk Tosun, önemli bir kariyere sahip Alvaro Negredo ile takımın gol yükünü taşımaya çalışacak.