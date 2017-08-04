BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekiliyor.
İsviçre'nin Nyon kentinde saat 13'te başlayan kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli olacak.
Devler Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler
Karabağ - Kopenhag
Hapoel - S. Prag
Rijeka - Olympiakos
Celtic - Astana
M.Başakşehir - Sevilla