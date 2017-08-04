Başakşehir'in rakibi belli oldu
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BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ BELLİ OLDU

Başakşehir'in rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekiliyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kuraları çekiliyor.

İsviçre'nin Nyon kentinde saat 13'te başlayan kura çekiminde Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynamaya hak kazanan Medipol Başakşehir'in rakibi belli olacak. 

Devler Ligi gruplarına kalmak için mücadele eden Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında Sevilla (İspanya), Napoli (İtalya), Liverpool (İngiltere), CSKA Moskova (Rusya) ve Sporting Lizbon (Portekiz) bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları 15-16, rövanşları ise 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 

Eşleşmeler

Karabağ - Kopenhag

Hapoel - S. Prag

Rijeka - Olympiakos

Celtic - Astana

M.Başakşehir - Sevilla
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